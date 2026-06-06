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OSOBA TJEDNA: IRENA HRSTIĆ

Nitko nije bolestan u ministarskoj zemlji bajki

storyeditor/2026-05-22/PXL_110925_138183642.jpg
Foto: Neva ZganecPIXSELL
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VL
Autor
Ivana Jakelić
06.06.2026.
u 20:01

Nije joj problem ni što se novac i kadrovi iz javnog zdravstva koje svi mi financiramo slijevaju u džepove privatnika

Ona se, kazala je, nikada nije naručila na pregled. Jer nikada nije bila bolesna. Ali iako očito ne zna kako stvarno izgleda hrvatsko zdravstvo, Irena Hrstić, ministrica zdravstva njime upravlja, očito nesvjesna da pacijenti na listama čekanja prije dočekaju smrt no pregled. Nije joj problem ni što se novac i kadrovi iz javnog zdravstva koje svi mi financiramo slijevaju u džepove privatnika. A još joj je manji problem što javne bolnice imaju samo dva PET/CT uređaja, jer monopol nad tim pretragama ima Medikol.

I kada je oporba na to opravdano upozorava, onda ih ona naziva – putujućim cirkusom. I još im javno poručuje da javno zdravstvo nije privatizirano. A koliko je javno zdravstvo privatizirano, znala bi da se samo jednom proba naručiti za neku pretragu u nekoj od bolnica unutar sustava kojim, navodno, upravlja. Možda bi tada prestala živjeti u ministarskoj zemlji bajki...
FOTO Prošlo je 10 godina od jednog od najmasovnijih prosvjeda: Prisjetite se kako je izgledao
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Ključne riječi
pet/ct zdravstvo Irena Hrstić osoba tjedna

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