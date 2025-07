Nisu samo plaće: Evo zašto svi žele raditi u kompaniji koja mijenja duhansku industriju

Zanimljiv je podatak da je PMI jedina međunarodna duhanska kompanija koja se javno obvezala na postupnu zamjenu cigareta znanstveno potvrđenim, manje štetnim alternativama za punoljetne pušače koji ne prestaju pušiti. Od 2008. godine uložili su više od 14 milijardi dolara u razvoj, znanstvenu validaciju i komercijalizaciju bezdimnih proizvoda. PMI ima rigorozan pristup utemeljen na dokazima kako bi potkrijepili potencijal smanjenja štete prelaskom na proizvode bez dima u usporedbi s nastavkom pušenja cigareta. Procjene koje provode uključuju istraživanja u kemiji i fizici aerosola, toksikologiju, kliničke studije, studije percepcije i ponašanja te dugoročna istraživanja koja pokazuju da proizvodi koji ne uključuju sagorijevanje duhana stvaraju znatno niže razine štetnih i potencijalno štetnih tvari u usporedbi s cigaretama.

– Prije 20 godina PMZ je bio na početku ovog 20-godišnjeg putovanja kada smo u kratkom vremenu od 2–3 godine narasli iz malog predstavništva s organizacijom od 15-ak zaposlenika do preko 130 zaposlenika koji su bili zaduženi za poslovanje na ukupno 6 različitih tržišta. To su bili trenuci stvaranja svega gotovo iz samih korijena, kada nismo bili poznati vanjskom okruženju i tržištu, kako poslovnom tako i tržištu rada. Svaki naš zaposlenik bio je prepoznatljiv ponajviše po znanju, poduzetnosti, poslovnoj kulturi i etici, ali i načinu odijevanja. U to vrijeme i IT tim postavljao je računala po uredima i radio na konfiguraciji mrežnih ormara s kravatama – prisjeća se Marin Mlinarić te ističe kako su najvrjedniji ambasadori kompanije upravo zaposlenici.

– Svi zaposlenici kontinuirano su bili i ostali najvrjedniji ambasadori kompanije u svakom smislu. Karakteristike, kako kompanije tako i svih naših zaposlenika, ostale su iste – znanje, sposobnost, inovacije, poslovni i osobni razvoj te kontinuirana promjena nabolje!