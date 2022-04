Ništa od široke rekonstrukcije Vlade, zasad odlaze Aladrović, Milošević i Ćorić

Opseg “zahvata” još nije određen. Sigurno je da odlaze trojica čija su imena neslužbeno već procurila u javnosti. Radi se dvojici ministara i potpredsjedniku Vlade, Josipu Aladroviću, Tomislavu Ćoriću i Borisu Miloševiću, budući da su neki od njih pod istragama USKOK-a. Zasad je najizglednije da oni budu i jedini koji će otići. No o tome odlučuje premijer Andrej Plenković, koji se posljednjih tjedan dana zatvorio s tri-četiri najbliža suradnika.

Filipović umjesto Ćorića

Iz tog kruga informacije slabo izlaze, kažu neslužbeno HDZ-ovci i koalicijski partneri u Vladi, a svi znatiželjno iščekuju rezultate najavljene rekonstrukcije. U početku cijele priče moglo se od premijeru bliskih ljudi čuti da se razmišljalo o snažnijem zahvatu, no situacija se nakon Uskrsa promijenila.

Razlog je najavljena inicijativa za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, čelnika jugoslavenskih tajnih službi osuđenih u Njemačkoj za ubojstvo Stjepana Đurekovića 1983. godine. U HDZ-u su stava, barem neslužbenog, da upravo predsjednik Zoran Milanović stoji iza te inicijative, zbog čega se on u srijedu u svom stilu obrušio na vladajuće, a bilo je i “čašćenja”, pa je premijera nazvao udbaškim nasljednikom, plamenim jazavcem... Dodatno ulje na vatru dolila je oporba, koja je također, smatraju u HDZ-u, cijeli slučaj “zločesto komentirala”, a nije pomoglo ni Milanovićevo prozivanje u kojem se izjasnio da će razmisliti o pomilovanju, no prvo neka se rekonstruira Vlada.

Video: Plenković o Milanoviću: Čovjek je patološki lažljivac. On je manipulator, proruski nastrojen

– Zaoštravanje odnosa s “drugim brdom” potaknulo je premijera da zbije redove i sad su veće šanse da opseg rekonstrukcije bude manji, ali sve ovisi o premijeru, koji do kraja ovog tjedna sigurno neće donijeti odluku o tome. A kad će izići s imenima, ovisi o njegovoj procjeni i razvoju situacije. U svakom slučaju, neće popustiti “drugom brdu” – govori jedan od premijerovih suradnika, aludirajući pritom na Milanovića.

Prema posljednjim poznatim informacijama, a mogu se čuti iz redova HDZ-a i od njegovih koalicijskih partnera, mjesto Tomislava Ćorića, koji je već dobio ponudu za posao viceguvernera HNB-a, trebao bi zauzeti Davor Filipović, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i HDZ-ov gradonačelnički kandidat na prošlim lokalnim izborima, koji to pak nije želio potvrditi. A umjesto Aladrovića u igri su imena državnih tajnika u Ministarstvu rada Margarete Mađerić i Dragana Jelića, te Majde Burić koja je bila na istom mjestu. Spominje se i ime još jedne državne tajnice, one Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željke Josić, a traži se za tu poziciju i neki “HDZ-ov mladac s terena”. Što se tiče novog potpredsjednika Vlade, njega će predložiti SDSS, a o imenima se, kaže predsjednik te stranke Milorad Pupovac, razgovaralo, no još nije donesena odluka.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

– Mislim da je šteta da potpredsjednik Milošević napusti Vladu, ali propisi i norme su takvi da je to teško spriječiti. Mislim da je dobro za njega da dobije priliku da kaže što je točno radio i da teret skine s vrata. Borba za njegovo mjesto bit će utrka između rekonstrukcije i tijeka istrage. No ne želimo da bude teret Vladi – rekao je Pupovac.

Od ostalih ministara s čijim se ostavkama kalkuliralo, sigurno je, a to je i sama potvrdila, da ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak ostaje. Zasad su sigurni i ministar zdravstva Vili Beroš i ministrica poljoprivrede Marija Vučković. A ministar obrane Mario Banožić, koji je bio jedno vrijeme glavni razlog prepirke Plenkovića i Milanovića, najnovijim je razvojem događaja profitirao jer ga se premijer, koji u jednom trenutku nije bio siguran u njegovu poziciju, sada, kažu u HDZ-u, sigurno neće odreći.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Odluka 10. svibnja?

Pita li se koalicijske partnere, Plenković će ipak promijeniti još jednog ili dvojicu ministara, no o tome će odlučiti tek oko 10. svibnja. Zaključuju tako prema njegovim dosadašnjim obrascima ponašanja i donošenju odluka.

– Tako je bilo i s ukidanjem nekih pandemijskih mjera i s ostavkom nekih ministara. On želi da ne ispadne da to radi zbog pritiska javnosti, već da je to njegova odluka. Jer, ako sad ide u smjenu, može se zaključiti da mu USKOK diktira tempo – kažu u koaliciji.

Od svih imena s čijim se ostavkama baratalo, smatraju da je najizgledniji odlazak Vilija Beroša jer drugi, ističu, imaju jaču stranačku pozadinu. Koalicijski partneri, pak, ne odlučuju niti sudjeluju u izboru, dodaju, a obično budu obaviješteni tri ili četiri dana prije nego što odluka bude javno objavljena.