Hrvatska na udaru snažne promjene vremena: DHMZ izdao upozorenje za dijelove zemlje

Nakon vrućina stiže još jedna nagla promjena vremena. Prema DHMZ-u na kopnu će biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito potkraj srijede i u četvrtak kada će osjetno i osvježiti. Na moru djelomice ili pretežno sunčano. U četvrtak uz umjeren razvoj oblaka mjestimice kiša i pljuskovi. U srijedu će puhati umjereno jugo, a u četvrtak i petak jaka i olujna bura. Sredina tjedna bit će nestabilnija uz lokalne pljuskove. U četvrtak frontica, piše Istramet.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za dio Hrvatske. Već bi danas moglo biti grmljavinskih pljuskova u zagrebačkoj regiji. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim predjelima. Poslijepodne u unutrašnjosti danas su lokalno uz jači razvoj oblaka mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C.

Za srijedu je upozorenje osim za zagrebačku izdano i za karlovačko i gospićku regiju, dok je u četvrtak na snazi upozorenje za dio Jadrana zbog jake bure. Na kopnu će u srijedu biti djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslijepodne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice kiša i pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.

I Slovenci su izdali upozorenja za promjenu vremena. Izdana su žuta upozorenja. Moguće je jače nevrijeme. Lokalno su mogući jaki pljuskovi, udari vjetra i grmljavina. Može doći i do bujičnih poplava. Na dolazak hladne fronte upozorili su i Austrijanci. Uoči hladne fronte, rizik od grmljavine znatno će se povećati na jugu i istoku zemlje u utorak.