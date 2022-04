Milanović i Plenković počastili se uvredama, posvadila ih Udba

Zahtjev za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, osuđenih u Njemačkoj 2016. godine na doživotni zatvor zbog pomaganja u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića ne prestaje izazivati burne reakcije. A danas je doveo i do najvećeg sukoba na razini Pantovčak - Banski dvori i tvrdnje premijera Andreja Plenkovića kako će i on i Vlada od sada bojkotirati predsjednika Zorana Milanovića u svakom smislu.

-To je osoba koja je pokidala sve moguće načine komunikacije. Niti jedan ministar više, dok je ove Vlade, neće s njime ići na put, neće organizirati nikakve zajedničke sastanke, konferencije... Bojkotirat ćemo ga u svakom smislu. Ne dolazi u obzir da s nekim takvim, tko je za cijelu stranku i Vladu rekao da su banda i zaudaraju na Udbu... Ovo je prešlo sve granice, ovo je duboki offside - kazao je nakon aktualca u Saboru premijer Plenković i očito “zapečatio tvrdu kohabitaciju” koju je obećao otkako je Milanović i izabran za predsjednika. Okidač za ovakve premijerove izjave bio je današnji predsjednikov prvi komentar na činjenicu da će mu uskoro u Ured stići zahtjev za pomilovanje Perkovića i Mustača kao što je to već slučaj s pismom šestorice generala koji su se priključili traženju pomilovanja, a među kojima je i potpis generala Ante Gotovine.

Predsjednik je kazao kako ne zna kakvu će odluku donijeti, što je zanimljivo s obzirom na to da od početka mandata nije nikoga pomilovao iako je dobio 274 zahtjeva za pomilovanjem. A poručio je i kako njemu ovaj zahtjev komplicira život, ali i da će razgovarati s generalima prije odluke jer njihova imena, kazao je, nešto znače. I oni su sami sebi, kazao je, pismom zakomplicirali život i želi čuti od njih “malo širu priču”.

- Netko od njih rekao je, da nije bilo Perkovića, da ne bi bilo mene ni HDZ-a. To da je zaslužan za osnivanje HDZ-a, to mu je otegotna okolnost, za to bi mu dao još 30 godina. Ja sam kod Gotovine bio doma prije dva tjedna, nije mi ništa govorio – kazao je predsjednik Milanović u Zadru te nastavio napad na premijera Plenkovića i na HDZ časteći ih “komplimentima” tipa ružni, prljavi, zli, sitne duše, plameni jazavac, gojenac... Dotakao se i Udbe za koju je kazao da je njemu mrska tema, a da je HDZ na tu Udbu zalijepljen kao “žvakača guma na trotoar zagrebačkog kolodvora usred ljetne žege” i da nije ni “Rojsov ćaća bio rezervni major KOS-a i UDBA-e i surađivao s Perkovićem 80-ih godina i bio doušnik na televiziji nakon pada Hrvatskog proljeća”.

Predsjednik Milanović o inicijativi za pomilovanjem Perkovića i Mustača

- Ne možeš to odlijepiti, to je smrad koji dolazi iz HDZ-a- obrušio se predsjednik na HDZ iz kojega su zadnjih dana stizale jasne poruke kako drže da su i pismo i zahtjev za pomilovanje dogovoreno između predsjednika države, samih generala i odvjetnika Ante Nobila koji inače brani Perkovića i koji je u ime obitelji Perković i Mustač u utorak predao zahtjev za pomilovanje Ministarstvu pravosuđa.

Taj isti stav koji su zadnjih dana “odašiljali” iz HDZ-a ponovio je u Saboru na aktualnom satu i sam premijer Andrej Plenković koji je kazao da je zahtjev za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača “orkestrirana akcija koja je izazvala podjele među generalima, braniteljima i uopće u hrvatskom biću”. - Očito je to orkestar gdje se prave nevješti, iznenađeni, čude se, razgovarat će, a sami govore o tome kako su dogovarali cijelu ovu akciju. Hrvatska je vidjela puno orkestriranih akcija, ovo je jedna od njih - kazao je premijer Plenković. Plenković je podsjetio da je HDZ protiv tog pomilovanja i odao kako takva inicijativa mora ići od onih koji za to “imaju naslov”.

Premijer je također podsjetio na činjenicu da je predsjednik države u predizbornoj kampanji govorio kako nikoga neće pomilovati u svom mandatu te je naveo kako je u Ured predsjednika u Milanovićevu mandatu stiglo 274 zahtjeva za pomilovanje i da nije odgovorio na niti jedan zbog čega u HDZ-u, između ostaloga, drže da bi pomilovanje Mustača i Perkovića bio “opasan presedan”

VIDEO: Plenković: Čovjek je patološki lažljivac. On je manipulator, proruski nastrojen

- Prvo rekonstrukcija Vlade, to je ozbiljan presedan - bacio je lopticu premijeru predsjednik iz Zadra očito aludirajući na činjenicu kako premijer sad već tjednima kupuje vrijeme i ne radi ništa po pitanju smjene ministara i potpredsjednika Vlade od kojih su neki pod istragama USKOK-a. Te ustvrdio kako je opasno da “ovakva banda vodi Hrvatsku”.

- On je danas pokazao ogromnu nervozu, primitivizam. On očito ima puno razloga za nervozu, izveden je na čistac, neka se očituje. Mi ćemo raditi sve što treba za hrvatske građane i gospodarstvo, a on neka svoje probleme i način komunikacije rješava s nekim tko mu u tom pogledu može pomoći - poručio je nakon aktualca premijer za kojega je predsjednik pak patološki lažljivac, divljak, manipulator, proruski nastrojen...

HDZ: Ruski agent na Pantovčaku izgubio je živce

Konstatacije predsjednika države Zorana Milanovića da su u HDZ-u vezani za Udbu ekspresno su u HDZ-u jučer osudili. Preko Facebooka su poručili da je "ruski agent na Pantovčaku" izgubio živce. – Ruski agent na Pantovčaku, vidno nervozan zbog Perkovića i Mustača, izgubio je živce. Titov gardist se u Beogradu zakleo na doživotnu vjernost Partiji i udbaškim strukturama: I poslije Tita – lex Perković! – objavili su iz HDZ-a na svom Facebook profilu.