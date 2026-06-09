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NAKON KOMENTARA SANDRE BENČIĆ

HDZ: Ako smo mi 'stoka', onda je to i SDP-ov Saša Đujić

Zagreb: SDP i Možemo još jednom o "Plenkovićevoj inflaciji", HDZ došao na presicu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Tatjana Kolak/Hina
09.06.2026.
u 21:45

Ako smo mi 'stoka' onda je to i SDP-ov Saša Đujić uz čiju je suglasnost na sjednicu Odbora za Ustav uvrštena točka o kandidatima za Ustavni sud, odgovorio je u utorak HDZ na facebooku Sandri Benčić (Možemo) koja je ranije u objavi potvrdila da je odlazeći sa sjednice Odbora promrmljala 'stoko' na račun HDZ-a.

"Ovo je pokazatelj kako možemosice tretiraju svoje junior partnere. Gđi Benčić nećemo uzvratiti uvredama - premda ona čak i opravdava svoj vulgarni, isključivi istup. Dovoljno je reći da je još jednom pokazala pravo lice. Isprika? Nismo je ni očekivali - uvrede i laži njezin su uobičajeni diskurs", navodi se u HDZ-ovoj objavi.

Naime, ranije danas HDZ je na facebooku objavio snimku koja je nastala tijekom sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a na kojoj se vidi kako se članica tog odbora Sandra Benčić približava kameri. Nakon što je napustila kadar čula se riječ 'stoka'. "Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ", odgovorila im je Benčić u objavi.

"Rekla sam to nakon što su nam sinoć poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazali za danas u 9 ujutro. Nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu", pojasnila je u facebook objavi.

Ključne riječi
saša đujić Sandra Benčić Možemo! SDP HDZ

Komentara 14

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VA
VanjaPlank
21:55 09.06.2026.

Sandra Benčić je pokazala svoje pravo lice. Puna je mržnje i jala. Govoriti ljudima da su stoka kao saborska zastupnica je stvarno dno dna. Žalosno je da se takvi ljudi promoviraju kao progresivni

Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
22:05 09.06.2026.

Ovo nikako nije dobro. Molim da već sutra ponovite neki afirmativni članak o Sandri Benčić, ono kako je imala prastrica svećenika koji je u podrumu glinske crkve skrivao izbjeglice, kako je vrijedno i marljivo studirala i uz to vrijedno radila preko student servisa, kako si je sama zaradila za stan od 115 kvadrata u centru Zagreba, kako je upoznala ljupkog mužića koji radi kao sekretarica u referadi fakulteta političkih znanosti. I stavite neku originalnu sliku složenu u Fotošopu koja će odisati njenom ljupkošću, kulturom, pristojnošću, inteligencijom, školovanošću i nadasve poštenjem.

JO
JovanC
22:05 09.06.2026.

Gov...sorosevo do 36-e studirala, usla u gong pa u politiku i za par godina kupila stan u centru Zagreba za 500.000 i vise tisuca eura. I ona ce nekome drzat lekcije.

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