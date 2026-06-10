Američka vojska žestoko napala Iran: Trump pokrenuo osvetu zbog rušenja helikoptera

Američko Središnje zapovjedništvo (Centcom) objavilo je da je američka vojska izvela nove zračne napade na ciljeve u Iranu. Prema službenom priopćenju zapovjedništva odgovornog za regiju Perzijskog zaljeva, napadi su izvedeni u "samoobrani" kao izravan odgovor na rušenje helikoptera američkih zračnih snaga.

Incident se, da podsjetimo, dogodio tijekom patrolne misije iznad strateški važnog Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je gubitak letjelice na društvenoj mreži Truth Social, navevši da je riječ o naprednom helikopteru tipa Apache. Prema informacijama koje prenosi CNN, helikopter se nakon pogotka srušio uz obalu Omana. Dva člana posade uspješno je spasio američki besposadni pomorski dron te su piloti prošli bez ozljeda. To je prvi izgubljeni helikopter tipa Apache od početka zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Sjedinjene Države poručile su da su zbog ovog čina bile "prisiljene odgovoriti", a vojni udari uslijedili su u trenutku visoke političke napetosti i paralelnih diplomatskih pregovora o prekidu vatre, u kojima je ključnu ulogu imao predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf. Svega nekoliko minuta prije objave američke odmazde, Ghalibaf je javno upozorio Washington da ne odustaje od obveza preuzetih u pregovorima. "Preferiramo jezik diplomacije, ali druge jezike govorimo mnogo tečnije. Prekršite svoje obveze i prijeći ćemo na ono što najbolje znamo", poručio je Ghalibaf putem platforme X.