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Nije došao u smjenu

Kontrolor leta zakasnio na posao, pa zamalo izazvao međunarodni incident: Avion iz Londona zbog njega kružio iznad Osijeka

U Zračnoj luci Osijek predstavljen promotivni projekt Okusi Slavonije 2022.
Dubravka Petric/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
09.06.2026.
u 19:34

"Naglašavamo da je riječ o izoliranom događaju. Nakon što je nepravilnost uočena, situacija je žurno i učinkovito riješena primjenom propisanih procedura te je zrakoplov sigurno sletio u Zračnu luku Osijek s ukupnim kašnjenjem od 12 minuta", priopćili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Zrakoplov koji je u subotu letio iz Londona prema Osijeku prije slijetanja je neko vrijeme kružio iznad grada, a razlog tome bio je propust zaposlenika u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (HKZP), piše portal SiB.hr. Kako su za portal potvrdili iz HKZP-a, tijekom prihvata leta došlo je do događaja koji je uzrokovao kraće kašnjenje u postupku slijetanja.

– Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu. Naglašavamo da je riječ o izoliranom događaju. Nakon što je nepravilnost uočena, situacija je žurno i učinkovito riješena primjenom propisanih procedura te je zrakoplov sigurno sletio u Zračnu luku Osijek s ukupnim kašnjenjem od 12 minuta – priopćili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Putnici su ranije za SiB.hr opisali neizvjesne trenutke tijekom leta, navodeći da je zrakoplov iznad Osijeka kružio oko 20 minuta te da se u jednom trenutku spominjala mogućnost preusmjeravanja leta prema Budimpešti ako se ne uspostavi kontakt s nadležnim službama. Iz HKZP-a, međutim, ističu da tvrdnje o nepostojanju komunikacije nisu točne. – Navedeni zrakoplov cijelo je vrijeme bio u kontaktu i pod nadzorom Centra oblasne kontrole zračnog prometa u Zagrebu te su kontinuirano praćeni status leta i raspoložive operativne opcije, u skladu s važećim procedurama – naveli su.

Dodaju kako sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena te da je slijetanje u Osijek uspješno realizirano uz manje kašnjenje. U HKZP-u ističu i da se okolnosti događaja i dalje utvrđuju kroz redovni interni postupak. Po njegovu završetku bit će poduzete odgovarajuće disciplinske mjere u skladu s utvrđenim činjenicama, propisima i internim aktima društva. – Sve relevantne informacije o događaju razmijenjene su sa svim uključenim dionicima u skladu s propisanim procedurama. Hrvatska kontrola zračne plovidbe izražava žaljenje zbog nastalih operativnih poteškoća – poručili su iz HKZP-a. 

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Ključne riječi
Osijek avion kontrolor leta

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