NAJVEĆA POLITIČKA KRIZA

Plenković i Milanović više ne mogu skupa voditi Hrvatsku! 'Ovo je za DORH, neka obojica odu'

Predsjednik i premijer Hrvatske, kao dva ovna na brvnu, otkazali su jedan drugoga, a iza svega ne stoji samo njihova egocentričnost, tvrde naši sugovornici. Neki vjeruju da su na pomolu pripreme za nove izbore, ali ono što je očito jest kako je zbog Milanovića i Plenkovića na pomolu najveća politička kriza do sada. Što se iz nje može izroditi i može li si premijer uopće dopustiti izjave o bojkotu suradnje s predsjednikom s obzirom na to da po Ustavu s njime itekako mora surađivati, upitali smo više političkih analitičara koji se mahom slažu da je ovo nastavak viđenog obrasca ponašanja glavnih političara u zemlji, ali i da je premijerova izjava vrlo problematična, štoviše skandalozna jer je u potpunoj suprotnosti s onim što se, između ostaloga, od njih očekuje, a to je upravo međusobna suradnja.