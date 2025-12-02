Ništa od napretka BiH na europskom putu, Dodikovi ministri sve blokirali

Pokušaj da se na Vijeću ministara u BiH u posljednji trenutak donesu odluke i prijedlozi zakona kojima bi se stvorila mogućnost za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom propao je u utorak jer su ministri iz stranke koju kontrolira Milorad Dodik srušili dnevni red pa sjednica nije ni održana. Vijeće ministara trebalo je usvojiti odluku o uspostavi ureda glavnog pregovarača kao i prijedloge zakona o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) kako bi ih se što prije proslijedilo parlamentu na konačno usvajanje. Na tim zakonima inzistira Europska komisija kako bi onda Europsko vijeće na zasjedanju planiranom za 17. prosinca moglo donijeti formalnu odluku o početku pristupnih pregovora s BiH, za što je načelnu suglasnost dalo još u ožujku 2024. godine.

Iako svi rokovi istječu uz sve manje izglede da BiH dobije suglasnost iz Bruxellesa prije isteka ove godine, dvojica ministara iz Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) odbila su glasati za dnevni reda kakav je predložila predsjedateljica Borjana Krišto. Ministar vanjske trgovine Staša Košarac (SNSD) to je obrazložio konstatacijom kako su prijedloge trebale najprije razmotriti vlasti u Republici Srpskoj pa su tek onda mogli biti razmatrani na državnoj razini. 'Nećemo dopustiti prijenos ovlasti (s entiteta na državu)', kazao je Košarac. No to njihovo obrazloženje drugi su doživjeli kao namjernu opstrukciju europskog puta BiH. 'Možemo reći da je ovo dan kada nam je SNSD ukrao Europu', kazao je novinarima u Sarajevu vidno razočarani ministar prometa i komunikacija Edin Forto koji je optužio Dodikovu stranku da je cijelu prošlu i ovu godinu iskoristila kako bi blokirala sve reformske napore, uključujući i otvaranje pregovora s EU.

Dio krivnje pripisao je i HDZ-u BiH jer ta stranka nije bila suglasna da se imenuje ministar sigurnosti BiH iz reda oporbe iz RS nakon što je s te dužnosti početkom godine zbog korupcije smijenjen Dodikov suradnik Nenad Nešić. Forto je uvjeren da bi ministar iz redova srpske oporbe bio za europski put. Vijeće ministara odluke može donositi samo na temelju kompliciranih pravila koja uz ostalo predviđaju da za njih mora glasati bar jedan ministar iz reda svakog konstitutivnog naroda. SNSD sa samo dva ministra sada u cijelosti kontrolira rad Vijeća ministara. Predsjedateljica Krišto kazala je kako je ona učinila sve što je u njenoj moći ne bi li se osigurao napredak na europskom putu. 'Najbolje je da svatko konkretno kaže je li za europski put BiH. Učinit ću sve da nastavimo dijalog i rad. Nadala sam se iskoraku kada su u pitanju ova dva zakona, naročito pred Europsko vijeće jer su postojali jasni signali da bi BiH dobila zeleno svjetlo ako bi završila ove zakone', kazala je Krišto novinarima.