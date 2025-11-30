Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZORAN KREŠIĆ

Dodikov deal s Amerikancima – ostanak na vlasti nagriza Beograd i radikalna oporba

Milorad Dodik
Dejan Rakita/PIXSELL
Autor
Zoran Krešić
30.11.2025.
u 10:14

Izbori za predsjednika u RS-u predigra su za obračun koji se očekuje sljedeće godine; rastu izgledi stranaka koje je osnovao Karadžić i 'slijede' misao Draže Mihailovića

Još nije odsviran kraj prijevremenih izbora za nasljednika Milorada Dodika u entitetu Republika Srpska u BiH, budući da Središnje izborno povjerenstvo još nije objavilo konačne rezultate po kojima bi Siniša Karan bio proglašen pobjednikom. Istodobno, oporba najavljuje brojne prigovore, tvrdeći da je u tri velike sredine došlo do ozbiljnih nepravilnosti u izbornom procesu. Karan je prema prebrojenim listićima ostvario prednost od nešto manje od 9000 glasova ispred Branka Blanuše. No ako bi se poništili rezultati i ponovno održali izbori u Zvorniku i Doboju, bilo bi do posljednjeg trenutka nejasno hoće li u Dodikovu fotelju sjesti Karan ili Blanuša. Ovi su izbori bili jedni od najzanimljivijih i najvažnijih u poslijeratnom razdoblju BiH, a napose RS-a. Prije svega zbog toga što višegodišnji prvi čovjek ovoga entiteta prvi put nakon 28 godina neće biti na nekoj od izvršnih pozicija.

Ključne riječi
Republika Srpska Milorad Dodik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja