Dodikov deal s Amerikancima – ostanak na vlasti nagriza Beograd i radikalna oporba

Još nije odsviran kraj prijevremenih izbora za nasljednika Milorada Dodika u entitetu Republika Srpska u BiH, budući da Središnje izborno povjerenstvo još nije objavilo konačne rezultate po kojima bi Siniša Karan bio proglašen pobjednikom. Istodobno, oporba najavljuje brojne prigovore, tvrdeći da je u tri velike sredine došlo do ozbiljnih nepravilnosti u izbornom procesu. Karan je prema prebrojenim listićima ostvario prednost od nešto manje od 9000 glasova ispred Branka Blanuše. No ako bi se poništili rezultati i ponovno održali izbori u Zvorniku i Doboju, bilo bi do posljednjeg trenutka nejasno hoće li u Dodikovu fotelju sjesti Karan ili Blanuša. Ovi su izbori bili jedni od najzanimljivijih i najvažnijih u poslijeratnom razdoblju BiH, a napose RS-a. Prije svega zbog toga što višegodišnji prvi čovjek ovoga entiteta prvi put nakon 28 godina neće biti na nekoj od izvršnih pozicija.