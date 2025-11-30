Još nije odsviran kraj prijevremenih izbora za nasljednika Milorada Dodika u entitetu Republika Srpska u BiH, budući da Središnje izborno povjerenstvo još nije objavilo konačne rezultate po kojima bi Siniša Karan bio proglašen pobjednikom. Istodobno, oporba najavljuje brojne prigovore, tvrdeći da je u tri velike sredine došlo do ozbiljnih nepravilnosti u izbornom procesu. Karan je prema prebrojenim listićima ostvario prednost od nešto manje od 9000 glasova ispred Branka Blanuše. No ako bi se poništili rezultati i ponovno održali izbori u Zvorniku i Doboju, bilo bi do posljednjeg trenutka nejasno hoće li u Dodikovu fotelju sjesti Karan ili Blanuša. Ovi su izbori bili jedni od najzanimljivijih i najvažnijih u poslijeratnom razdoblju BiH, a napose RS-a. Prije svega zbog toga što višegodišnji prvi čovjek ovoga entiteta prvi put nakon 28 godina neće biti na nekoj od izvršnih pozicija.
Dodikov deal s Amerikancima – ostanak na vlasti nagriza Beograd i radikalna oporba
Izbori za predsjednika u RS-u predigra su za obračun koji se očekuje sljedeće godine; rastu izgledi stranaka koje je osnovao Karadžić i 'slijede' misao Draže Mihailovića
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.