OSVOJIO MANJE SREDINE

Novi predsjednik Republike Srpske rođen je u Hrvatskoj: Siniša Karan je Dodik 2.0

Autor
Zoran Vitas
25.11.2025.
u 09:15

Lice Dodika i Karana nije lice pobjednika. Ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktaši, mora biti naš cilj, poručuje oporba

I nakon Dodika - Dodik 2.0, bio bi sukus izbora u Republici Srpskoj. Jer, Siniša Karan, kandidat kojeg je otvoreno podupirao Milorad Dodik, smijenjeni predsjednik tog entiteta Bosne i Hercegovine, pobijedio je predsjedničkim izborima. Na njima se natjecalo šest kandidata među kojima nije bilo Željke Cvijanović za koju se smatralo da je "američki zgrač" koji će zamijeniti Dodika, međutim, naglo zatopljenje odnosa Washingtona i Banja Luke urodilo je pobjedom Dodikova kandidata Karana.

Bez čestitke

izbori. Republika Srpska Milorad Dodik Siniša Karan

Trump Welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
SAUDIJSKI UTJECAJ

Trump proglasio Muslimansko bratstvo terorističkom organizacijom, prije toga njihovog sljedbenika primio u Bijelu Kuću

Ironija je u tome što Washington istodobno pokazuje političku nekoherentnost bez presedana: nedavno je State Department uklonio Hayat Tahrir al-Sham i njegovog vođu Ahmeda al-Sharaa (Abu Mohammed al-Julani) s terorističke liste, a Trump ga je čak primio u Bijeloj kući – iako je al-Sharaa u jednom od svojih posljednjih intervjua otvoreno rekao da je ideološki sljedbenik Muslimanskog bratstva

