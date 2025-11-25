Novi predsjednik Republike Srpske rođen je u Hrvatskoj: Siniša Karan je Dodik 2.0

I nakon Dodika - Dodik 2.0, bio bi sukus izbora u Republici Srpskoj. Jer, Siniša Karan, kandidat kojeg je otvoreno podupirao Milorad Dodik, smijenjeni predsjednik tog entiteta Bosne i Hercegovine, pobijedio je predsjedničkim izborima. Na njima se natjecalo šest kandidata među kojima nije bilo Željke Cvijanović za koju se smatralo da je "američki zgrač" koji će zamijeniti Dodika, međutim, naglo zatopljenje odnosa Washingtona i Banja Luke urodilo je pobjedom Dodikova kandidata Karana.



Bez čestitke