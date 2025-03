Ništa od dogovora s Vladom, sindikati obrazovanja idu u štrajk

Postupak mirenja između predstavnika Vlade i sindikata obrazovanja i znanosti koji su koncem prošle godine odbili potpisati Dodatak 1 Temeljnog kolektivnog ugovora, nakon dvoipolsatnog sastanka u četvrtak nije uspio. Sindikati će zbog toga idući tjedan objaviti datum štrajka u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima i znanstvenim institutima, piše Jutarnji list. Prema riječima predsjednika Školskog sindikata Preporod Željka Stipića, drugi sastanak mirenja ujedno je ispao i posljednji, unatoč tomu što je bio "dosta sadržajan".

– Predstavnici Vlade došli su na sastanak s tezom da im je prihvatljiv sindikalni zahtjev za jednogodišnjom odgodom reforme strukovnih škola, vjerojatno zato što i sami uviđaju da tu postoji problem. Ovo je prvi puta da je Vlada iskazala mogućnost da se taj problem riješi, odnosno da se reforma odgodi, u vidu potpisivanja sporazuma – rekao je Stipić. Prvi zahtjev sindikata bio je rast osnovice za izračun plaća od 10 posto, što je ujedno i temelj za zakoniti štrajk, budući da sindikati nisu potpisali Dodatak 1 TKU-a.

– Naš drugi zahtjev bio je uvećanje koeficijenata. Sindikati su još u studenome poslali zahtjev Vijeću za koeficijente za korekcijom, no tek ovaj tjedan ima naznaka da to pitanje dođe na dnevni red. Zahtijevali smo određena jamstva, konkretno da se odredi rok do kojega će naši zahtjevi biti razmotreni – objasnio je Stipić. Treći sindikalni zahtjev bio je pokušaj spašavanja drugoga zahtjeva, odnosno, prijedlog da se do rješavanja pitanja koeficijenata uvede neka vrsta prosvjetnog dodatka kako bi se ispravila nepravda prema djelatnicima u obrazovanju. No, sva tri zahtjeva su odbijena.