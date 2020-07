Nijemci spašavaju hrvatski turizam: Srpanj počeo iznenađujuće dobro

Srpanj je počeo iznenađujuće dobro. U prvom tjednu sedmog mjeseca jadranski su domaćini upisali 2,861.234 noćenja što je neočekivano visokih 51 posto od rekordnih prošlogodišnjih rezultata. Turista je, pak, bilo 432.840, odnosno 46 posto od broja koji je naša zemlja ugošćivala u istom tjednu prošle godine.

Dolaze i Česi i Poljaci

Hrvatska će, kako je za jedan od vodećih čeških medija idnes.cz izjavio direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić, u ovoj godini, obilježenoj koronavirusom, vjerojatno biti jedna od najuspješnijih mediteranskih zemalja u turizmu. Dakako, pod uvjetom da koronavirus ostane pod kontrolom.

Za dobar start srpnja najzaslužniji su tradicionalno najbrojniji gosti Nijemci, kojih je od 1. do 7. srpnja stiglo 97.000 i samo 14 posto manje nego lani u tom tjednu. U noćenjima su čak i bolji, minus iznosi tek deset posto. Odlično se drže i Slovenci i Česi, koji su u minusu podnošljivih 20 posto. Poljaci, Austrijanci, Švicarci i Nizozemci ostvaruju približno 50 posto svojih lanjskih rezultata, a, recimo, Talijani i Slovaci po tridesetak posto. Najveći je pad, očekivano, aviodestinacija i dalekih zemalja.

– Goste iz SAD-a, s tržišta Velike Britanije, Francuske i Skandinavije još ćemo malo pričekati. Ali, sredinom srpnja očekujemo jači aviopromet s tih tržišta s obzirom na to da s prometovanjem kreću brojne linije. I to, primjerice, Jet2-a, koji pokreće 12 linija iz Velike Britanije prema Dubrovniku, Splitu i Puli, dok Croatia Airlines, Air France i Transavia povezuju hrvatske destinacije s najvažnijim francuskim gradovima kao što su Pariz, Lyon i Nantes – napominje direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Rastu posjeta pridonijet će zasigurno i najnovije objave američkih medija. Renomirani američki dnevnik The New York Times, čiji web mjesečno posjećuje više od 400 milijuna čitatelja, u članku pod nazivom „Američki sam građanin, kamo u svijetu mogu putovati?“, Hrvatsku ističe kao jednu od rijetkih zemalja na Mediteranu u koju Amerikanci mogu samo uz predočenje rezervacije o smještaju. Američki news portal s više od 35 milijuna mjesečnih posjeta The Daily Beast, pak, u svom članku Hrvatsku ističe kao mediteranski hot spot koji oduzima dah i koji je otvoren za dolazak američkih građana.

Inače, dosad je putem službenog MUP-ova sustava entercroatia dolazak najavilo oko 1,2 milijuna stranaca, a od početka ovog tjedna svakodnevno ih stiže oko 61.000. Među njima, recimo, i 28. najbogatiji čovjek na svijetu, Amerikanac Sheldon Adelson, koji je sa svojom luksuznom jahtom “Queen Miri” uplovio u Pulu, zatim slavni glazbenik Rod Stewart, koji je izabrao Dubrovnik itd. Jadran ih dočekuje sa sedamstotinjak otvorenih hotela, 380 kampova i privatnim smještajem koji ostvaruje noćenja gotovo koliko kampovi i hoteli zajedno.

Ljetuje 453.000 turista

Od početka godine Hrvatsku je posjetilo nešto više od dva milijuna turista, a ostvarili su 10,6 milijuna noćenja. Na jučerašnji dan, pak, broj turista u našoj zemlji premašio je 453.000. Stranaca je od tog broja 391.000, a Nijemci su i u toj statistici broj jedan. Sudeći prema izjavama gostiju koje smo dobili posredstvom Hrvatske udruge turizma, ničega im ne nedostaje.

– Ovdje provodimo nekoliko divnih dana u šatoru iz snova na atraktivnom glamping mjestu. Domaćini su prijateljski nastrojeni i dobro raspoloženi. Ovdje se ne moramo brinuti zbog pandemije jer smo uvijek na svježem zraku, a pridržavamo se i svih pravila – kazao je u ime svoje četveročlane obitelji Martin Distler iz Njemačke, koji se odmara u luksuznom pulskom kampu Arena One 99 Glamping.

I za njegova sunarodnjaka Andreasa odmor u Hrvatskoj nije mogao biti bolji.

– To je bio još jedan u nizu vrlo lijep odmor s vrlo ugodnim osobljem i čistim sanitarijama u ovim teškim vremenima obilježenim koronavirusom. Do iduće godine, kada ćemo se u Hrvatsku vratiti šesnaesti put... – poručio je na kraju svog odmora u Padova Premium Camping Resortu na Rabu Nijemac Andreas.