Nijemci šalju avion po Navaljnog. Ako bude u stanju odvest će ga u Berlin

Avion s timom specijaliziranim za liječenje pacijenata u komi poletjet će u četvrtak navečer iz Njemačke kako bi prevezao ruskog disidenta Alekseja Navaljnog, pišu njemački mediji.

Navaljni je hospitaliziran rano u četvrtak sa sumnjom na trovanje te se trenutno nalazi u komi, boreći se za život, u sibirskom gradu Omsku.

"Avion hitne pomoći sa specijalistima za pacijente u komi poletjet će večeras", rekao je za Bild Jaka Bizilj, aktivist s berlinskom adresom rođen u Sloveniji.

"Ako Navaljni sutra ujutro bude za to u stanju, avion će odmah poletjeti za Berlin. Njegova supruga će letjeti s njim."

Foto: SERGEI FADEICHEV/Newscom/PIXSELL MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 29, 2020: Opposition activist Alexei Navalny (L front) with wife Yulia (R) take part in a memorial march marking the 5th anniversary of the assassination of opposition activist Boris Nemtsov. Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow on 27 February 2015. Five men were convicted in 2017 for being hired to murder Nemtsov. Sergei Fadeichev/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Kancelarka Angela Merkel ranije je rekla novinarima da je Njemačka spremna pružiti medicinsku pomoć Navaljnom ako primi zahtjev da to učini.

"Ako to zatraže, pružit ćemo medicinsku pomoć, uključujući i njemačke bolnice, no od njih mora stići zahtjev", rekla je na zajedničkoj konferenciji za novinare koju je održala s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom na jugu Francuske.

Bild je također izvijestio da je bolnica Charite u Berlinu spremna liječiti Navalnog. Nitko u bolnici nije bio dostupan za komentar.

Navaljni, žestoki kritičar predsjednika Vladimira Putina, počeo se osjećati slabo u avionu za Moskvu u četvrtak ujutro nakon što je u kafiću na aerodromu popio čaj u sibirskom gradu Tomsku. Bio je na letu iz Tomska za Moskvu kada se počeo osjećati loše. Avion je prisilno sletio u Omsku. Navaljni (44) je na intenzivnoj njezi i priključen je na respirator.

Ako se njegova bolest potvrdi kao trovanje, bit će to posljednji u nizu slučajeva koji uključuju ljude koji su izrazili neslaganje s Kremljom, koji pak niječe da se osvećuje svojim neprijateljima.