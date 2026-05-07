Drama na Bliskom istoku: Snažne eksplozije zatresle Iran

Dok su trajali diplomatski pregovori i dok je Donald Trump javno govorio o mogućnosti smirivanja sukoba s Iranom, jug te zemlje pogodile su snažne eksplozije koje su dodatno podigle napetosti na Bliskom istoku. Napadi na područje Bandar Abbasa i otoka Qeshm otvorili su pitanje je li Donald Trump po treći put prevario Irance vodeći pregovore i istodobno dopuštajući vojne operacije. U iranskim političkim i medijskim krugovima sve se češće postavlja upravo to pitanje, posebno zbog dojma da Washington ponovno koristi diplomaciju kao sredstvo kupovanja vremena dok se na terenu odvijaju vojni udari.

Dok su eksplozije potresale Bandar Abbas i otok Qeshm na jugu Irana, visoki američki dužnosnik izjavio je kako je američka vojska izvela napade na luku Qeshm i područje Bandar Abbasa, prenosi Fox News. Istodobno je pokušao ublažiti situaciju porukom da „napadi ne znače nastavak rata“, no upravo je ta rečenica izazvala dodatne reakcije u Iranu, gdje mnogi smatraju da Washington ponovno igra dvostruku igru, avno govori o pregovorima, a paralelno šalje poruke silom.

Iranska državna televizija objavila je da je u putničkoj luci Bahman na otoku Qeshm došlo do snažne eksplozije koja je izazvala štetu na komercijalnim dijelovima luke. Prema iranskim vojnim izvorima, neprijateljske jedinice u Hormuškom tjesnacu bile su meta iranske raketne vatre nakon američkog napada na iranski tanker za naftu. Iranski mediji tvrde da je odgovor uslijedio gotovo odmah nakon napada, što pokazuje koliko je situacija na rubu otvorenog regionalnog sukoba.

Novinska agencija Tasnim izvijestila je da su eksplozije povezane s obrambenim sukobom s dva manja zrakoplova, dok je agencija Fars navela da je napad bio usmjeren na komercijalni dio luke Bahman te da je na tom području došlo do razmjene vatre između iranske vojske i „neprijatelja“. Time je dodatno potvrđeno da se incident nije dogodio slučajno, nego da je riječ o ozbiljnoj vojnoj operaciji u jednom od najosjetljivijih područja Bliskog istoka. Luka Bahman nalazi se na strateški izuzetno važnom otoku Qeshm, u neposrednoj blizini Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi velik dio svjetskog izvoza nafte. Taj prostor već desetljećima predstavlja jednu od najosjetljivijih geopolitičkih točaka svijeta. Svaka vojna akcija u toj regiji odmah izaziva strah od širenja sukoba, rasta cijena nafte i mogućeg uključivanja drugih regionalnih sila.

U Iranu se sada ponovno otvara pitanje povjerenja prema Washingtonu i Donaldu Trumpu. Mnogi analitičari podsjećaju kako su i ranije postojali trenuci kada su pregovori ili diplomatski kontakti bili praćeni pritiscima, sankcijama ili vojnim potezima. Upravo zato dio iranske javnosti smatra da je Trump po treći put prevario Irance – govoreći o pregovorima i miru dok su istodobno trajali napadi i vojne operacije. Istodobno, iranski mediji izvijestili su da je aktivirana protuzračna obrana zapadno od Teherana, gdje su, prema njihovim navodima, gađani „neprijateljski ciljevi“. Sve to pokazuje da se sukob opasno približava novoj fazi, u kojoj bi i najmanji incident mogao prerasti u širi regionalni rat s nesagledivim posljedicama za cijeli Bliski istok i svjetsku ekonomiju.