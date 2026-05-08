Putinova 'parada ponosa' bez tenkova i raketa, boji se ukrajinskih ubojitih dronova

Potpunim cinizmom ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski nazvao zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina koji traži primirje kako bi na miru mogao organizirati vojnu paradu u Moskvi 9. svibnja, a istovremeno je u noćnim ruskim napadima ubijeno petero ljudi. Tri zaposlenika državne energetske tvrtke Naftogaz ubijena su u napadu na plinski objekt u središnjoj ukrajinskoj regiji Poltava, a dva djelatnika hitne službe poginula su u naknadnom bombardiranju. Trideset i sedam ljudi ozlijeđeno je u napadima.



– Dvoje poginulih bili su pripadnici prvih interventnih službi, ubijeni u gnusnom dvostrukom udaru usmjerenom na one koji su stigli pomoći ljudima na mjesto napada. Samo teroristička država poput Rusije koristi ovakve nehumane i kriminalne taktike – rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha. Jedna je osoba poginula u sjeveroistočnoj regiji Harkiv kada je Rusija ispalila jedanaest balističkih projektila i 164 drona. Rusko ministarstvo obrane izjavilo je da je oborilo više od 300 ukrajinskih dronova u noći s ponedjeljka na utorak.