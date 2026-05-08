SIMBOLIČNA BITKA ZA 9. SVIBNJA

Putinova 'parada ponosa' bez tenkova i raketa, boji se ukrajinskih ubojitih dronova

Ivica Beti
08.05.2026.
u 17:59

Prvi put u gotovo 20 godina na paradi na Crvenom trgu neće biti vojne opreme zbog straha da će je Ukrajina gađati dronovima dugog dometa

Potpunim cinizmom ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski nazvao zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina koji traži primirje kako bi na miru mogao organizirati vojnu paradu u Moskvi 9. svibnja, a istovremeno je u noćnim ruskim napadima ubijeno petero ljudi. Tri zaposlenika državne energetske tvrtke Naftogaz ubijena su u napadu na plinski objekt u središnjoj ukrajinskoj regiji Poltava, a dva djelatnika hitne službe poginula su u naknadnom bombardiranju. Trideset i sedam ljudi ozlijeđeno je u napadima.

– Dvoje poginulih bili su pripadnici prvih interventnih službi, ubijeni u gnusnom dvostrukom udaru usmjerenom na one koji su stigli pomoći ljudima na mjesto napada. Samo teroristička država poput Rusije koristi ovakve nehumane i kriminalne taktike – rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha. Jedna je osoba poginula u sjeveroistočnoj regiji Harkiv kada je Rusija ispalila jedanaest balističkih projektila i 164 drona. Rusko ministarstvo obrane izjavilo je da je oborilo više od 300 ukrajinskih dronova u noći s ponedjeljka na utorak.

Ukrajina vojna parada Rusija Vladimir Putin

