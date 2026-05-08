VIDEO Amerikanci objavili snimku napada na iranske tankere

Američka vojska napala je dva tankera za prijevoz nafte pod iranskom zastavom, piše CNN. Tankeri su su pokušali zaobići američku blokadu, međutim vojska ih je onesposobila dok su pokušavali uploviti u iransku luku u Omanskom zaljevu, priopćilo je u petak Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM). „Američki mornarički zrakoplov F/A-18 Super Hornet s nosača USS George H.W. Bush (CVN 77) onesposobio je oba tankera nakon što je preciznim streljivom pogodio njihove dimnjake, čime je spriječen ulazak tih brodova koji nisu poštovali naredbe u Iran”, navodi se u objavi na platformi X.

Onesposobljeni tankeri bili su M/T Sea Star III i M/T Sevda. Vojska je također u srijedu onesposobila tanker M/T Hasna ispalivši „nekoliko rafala” iz topa zrakoplova F/A-18. Onesposobljavanje dvaju tankera uslijedilo je nakon što je SAD u četvrtak izveo napade na više iranskih ciljeva, za koje je CENTCOM naveo da su odgovor na iranske napade na američke ratne brodove u Hormuškom tjesnacu. Unatoč napadima, američki dužnosnici tvrde da je primirje između SAD-a i Irana i dalje na snazi.

Predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da se primirje „održava” nakon izvedenih napada. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da je jučerašnja vojna akcija SAD-a protiv Irana bila „odvojena i različita od operacije Epic Fury” te da će Sjedinjene Države nastaviti odgovarati „obrambeno”. Operacija Epic Fury, za koju je Rubio ranije ovog tjedna rekao da je završena, „bila je ofenzivna operacija osmišljena kako bi uništila njihove raketne lansere, mornaricu i zračne snage”, rekao je danas u Rimu.

„Ono što ste jučer vidjeli bili su američki razarači koji su plovili međunarodnim vodama i na koje su Iranci otvorili vatru, a SAD je odgovorio obrambeno kako bi se zaštitio”, dodao je. „Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kada netko puca na njih. A mi nismo glupa država”, izjavio je najviši američki diplomat tijekom razgovora s novinarima. Upitan je li SAD Iranu prenio bilo kakve „crvene linije”, Rubio je odgovorio: „Crvena linija je jasna: ako prijete Amerikancima, bit će razneseni.”