Nije lako biti Plenkijev ministar: Habijanova rodbina do kraja mandata plašit će se policijskih sirena

SUBOTA, 16.12.

Antihrvatske snage ne miruju. Otkad je Plenki najavio da će glasni i elokventni varaždinec Habijan sjesti u fotelju ministra gospodarstva, ne prestaju s kritikama da nije pripremljen za dužnost. Habijan nije pripremljen? Pa dečko radi 100 sklekova i 100 čučnjeva svako jutro, diže 300 kila u teretani, a oni njemu da nije pripremljen... A to što je pravnik, to je još bolje. Barem će znati pripaziti na sebe i trajati dulje od prosječnog roka trajanja Plenkijevih ministara. Na toj se poziciji okliznuo Darko Horvat, koji je iskusno poručio Habijanu da vjeruje u njega i da se za njega ne boji ako završi u zatvoru. “Dečko voli vježbati, a to je ovdje gotovo jedina razbibriga”, poručio je Darko.

NEDJELJA, 17.12.

Uoči derbija na maksimiru između jesenskog prvaka Hajduka i vječnog prvaka Dinama, Hrvatska se tresla. Na sjever su se vratili odsutni, Torcida je došla u punom sastavu, Hajduk se plašio sudačke krađe, a Dinamo Livaje. Na kraju, nije bilo ni nereda, ni golova, ni igre, ali smo dobili zvijezdu u liku i djelu mladića iz Čakovca koji ga je sudio. Mladi 28-godišnji sudac Kolarić, sve je ostavio bez daha. Ekipe je pustio da se mlate do mile volje, Šarlija je tukao Petka, Petko je tukao Šarliju, kartoni su se dijelili klupama, a ne igračima, Dinamu nije poklonio penal na Petku, ali je zato Mišiću nije poklonio crveni, iako ga je zaslužio. Sve u svemu, zamjerio se svima, a to je sasvim ok.

POVEZANI ČLANCI:

PONEDJELJAK, 18.12.

Šokantan incident u Slavoniji. Već nekoliko dana, Slavonci su primijetili da se svinje čudno ponašaju. Kretale su se u grupama, okupljale se podalje od svinjogojaca i gledale ih nekako drugačije nego prije. Međutim, nitko nije očekivao da će se svinje organizirati i da će jutros sinhronizirano jurnuti iz svinjaca i pokušati pobjeći na slobodu. Pobunu svinja uzrokovala je odluka EK, kojom je našim seljacima dozvoljeno klanje svinja za osobne potrebe. Tu su odluku svinje dočekale, kako da kažemo, na nož, i pokušale pobjeći, ali su ih naši dovitljivi seljaci locirali, uhitili, identificirali i transferirali nazad u svinjce u kojima je zavladala apatija i očaj nakon propale pobune. Svinjama je nada ugašena.

UTORAK, 19.12.

Mislili smo da smo sve vidjeli, ali video iz Strojarske tehničke škole u Zagrebu, ostavio je Hrvatsku otvorenih usta. U našem obrazovnom sustavu, normalno je da mame prve dame sinovima zaključuju petice iz matematike, normalno je da simpatična djeca prijete nastavnicima i profesorima, normalno je da istima prijete i njihove mame i tate, ali to da profesor odgurne učenika i to samo zato što ga u kontinuitetu vrijeđa, govori mu da je četnik i četnički vojvoda, iako je hrvatski branitelj, snima ga i spominje nedavno preminule članove njegove obitelji, to još nismo vidjeli. Normalno, profesor je odmah dobio otkaz, a pokupila ga je i policija. Tim psihologa sada radi s malim zlostavljačem, mladić se, kažu, brzo oporavlja i koliko sutra može nastavili sa svojom veselom tinejdžerskom zezancijom.

SRIJEDA, 20.12.

Habijan je novi ministar gospodarstva, neka pati koga smeta! Oporba cvili po Saboru, cvili i Habijanova rodbina u Varaždinu i moli da je se poštedi čestitanja, jer im sada idu najteži dani. Svaki prolazak policijskog automobila, svaka policijska sirena u daljini, svaki telefonski poziv, do kraja mandata će im uzrokovati napad panike. Nije lako biti Plenkijev ministar, pogotovo sada kada možeš nastradati i ako ti savjetnik napravi nešto protuzakonito. Ipak, Habijanu stižu i čestitke. Mnoge je iznenadila on iz Srbije, odakle mu je čestitao Bratislav Gašić, ministar unutarnjih poslova Srbije, kojega Srbija poznaju pod nadimkom Bata Keramičar. Bata je čestitao Habijanu, jer je čuo za njegove pločice, pa je pomislio da su kolege i da je riječ o keramičkim pločicama, a ne onima na trbuhu, koje mu Grmoja nikako ne može oprostiti.

POVEZANI ČLANCI:

ČETVRTAK, 21.12.

Dok hrvatski branitelj, kojega je simpatični mladić, kroz igru, pjesmu, snimanje i navijanje ostatka razreda, označio kao prijetnju za sigurnost naše domovine i četničkog vojvodu, trune u zatvoru, njegova nevina žrtva, dobro odgojeni mladić s viškom smisla za humor i teror, dobio je lijepo priznanje, primljen je u elitnu postrojbu BBB-a, za posebne namjene. Nakon polaganja prisege, zadužio je službeni kolac i lanac i bokser za u glavu i otišao u svoju prvu ophodnju oko doma na Savi, ne bi li s kakaradima prebio nekog zalutalog studenta komparativne književnosti iz Živogošća ili Kaštel Štafilića.

PETAK, 22.12.

Vijest da je hrvatski branitelj i četnički vojvoda pušten na slobodu, izazvala je paniku u cijelom Zagrebu. Majke huligana starih 16 i 17 godina traže od policije da zaštititi njihovu dječicu, policija je pod nadzor stavila i ministra Fuchsa koji je u dobroj namjeri, bez ikakvih dokaza, profesora proglasio pijančinom. S druge strane, javili su se i neki klinci koji tvrde da je profesor sasvim dobar lik, a podršku profi dale su i neke braniteljske udruge. Javite Draženu Zečiću, možda ipak ima nade za nas...

VIDEO Plenković se slikao sa psom: Ne zna se tko je sretniji