Butković o aferi sa savjetnikom: 'Onda niste dobar šef i niste dobar ministar'

Potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković poželio je sreću Damiru Habijanu, novom ministru gospodarstva. U Dnevniku N1 Butković je istaknuo kako sa svima dobro surađuje te kako vjeruje da će tako biti i s Habijanom.

"Habijan dolazi u trenutku kad smo imali situaciju sa savjetnikom, ali to je veliki resor koji objedinjuje puno bitnih stvari koje moraju funkcionirati. To je jedno od najvećih ili najveće ministarstvo. Mislim da će dobro voditi ministarstvo, oko toga ću mu pomoći", kazao je Butković pa, govoreći o odlasku 30 ministara, naveo kako je Vlada živo tijelo.

“Ne mogu svih 11 igrača igrati osam godina u istom sastavu, igrači se mijenjaju. Tako je u životu i politici. Nema više respekta, ne biraju se sredstva, govore se neistine, vrijeđaju se ljudi, vidjeli ste kako je bilo na odborima. Meni se to ne sviđa, ali živimo u takvim vremenima. To nisu argumenti nego mržnja, netrpeljivost, isključivanje drugačijeg", ističe.

“Ovo što se dogodilo sa savjetnikom ministra, to još nije viđeno. Mi svi imamo pravo imenovati posebne savjetnike koje ne amenuje, ne potpisuje predsjednik Vlade. To je dobro, posebno za tako kompleksna ministarstva. Ono što se tamo dogodilo nije normalno. Savjetnik razgovara s novinarima i de facto koristeći državne tvrtke, državni aparat plaća usluge. Vidjet će se u istrazi što je istina. Most koristi posebnog savjetnika koji daje novinaru upute i u kontaktu je s Grmojom da se napada predsjednik Vlade i HDZ-a. Ovo nikako ne može biti afera HDZ-a”, poručio je Butković.

Također, naglasio je da se u njegovom ministarstvu tako nešto nije dogodilo. "Ne mogu si dozvoliti da moj posebni savjetnik bi to mogao raditi, a da ja to ne znam. Onda niste dobar šef i niste dobar ministar, to morate znati, to je nedopustivo, nitko si to ne može dati za pravo", kazao je.

