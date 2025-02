Ni 20 godina nakon nije poznato kako je preminuo Domagoj Šeks: Otišao je na festival u Indiju iz koje se nikad nije vratio

Poput bombe, u javnosti je prije 20 godina odjeknula vijest kako je Domagoj Šeks, 25-godišnji sin tadašnjeg predsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa, stradao u poznatom ljetovalištu Goa na zapadnoj obali Indije. Iako je u prvi mah iz Ureda predsjednika Sabora nejasno priopćeno da "sin predsjednika Šeksa nije ubijen, niti je nestao, ali nije dobro", potvrda o njegovoj smrti objavljena je još istoga dana nešto kasnije.

Isprva, ni Ministarstvo vanjskih poslova, a ni hrvatsko veleposlanstvu u Delhiju nisu moglo službeno potvrditi tu informaciju, no ubrzo se doznalo da je predsjednik Sabora odgodio službeni put u Izrael te Domagojevom majkom otputovao u Indiju. Kao zaljubljenik u trance glazbu, Domagoj Šeks je godinu dana ranije po prvi put nekoliko mjeseci proveo u Goi, koja je nekad slovila za hipijevski raj, a kasnije je postala poznata po višednevnim trance partyjima na prelijepim pješčanim plažama. Kako je Domagoj radio kao DJ, Gou je prvi put posjetio s djevojkom ne bi li u klubovima odradio nekoliko dogovorenih gaža.

Nakon tog posjeta Indiji, oduševljen tamošnjom atmosferom koju je u nekoliko navrata opisao u svojim reportažama za Slobodnu Dalmaciju, Domagoj Šeks je svoje zagrebačke prijatelje nagovarao da mu se pridruže na sljedećem putovanju na Gou. Tamo je ponovno otputovao koncem 2004. godine, kada je s nekolicinom prijatelja kupio vozilo s kojim su krenuli u Indiju.

Kako su tamo živjeli i što su radili, ostalo je nepoznato, tek je bilo izvjesno da je Domagoj Šeks otprilike tjedan dana prije smrti sam otišao na neki od brojnih partyja. Kako se nije vratio ni nakon nekoliko dana, zabrinuti su prijatelji njegov nestanak prijavili policiji. Policija je odmah posumnjala da je riječ o osobi čije je tijelo već pronašla u moru, ali nije znala identitet mladića. Njegovi su prijatelji, po odjeći i naušnici, tijelo identificirali kao Domagoja Šeksa. Pokopan je na osječkom Gradskom groblju 10. ožujka 2005. godine. Obdukcija, objavljena godinu dana poslije smrti, otkrila je da u tijelu mladića nije bilo tragova droge, alkohola ili otrovnih supstanci, a indijska policija naglasila je da traga za potencijalnim počiniteljem ubojstva. Njegovi prijatelji i obducent nisu vjerovali da se Domagoj utopio.

"Obdukciju sam obavio 28. veljače i utvrdio da su zbog kanaveralnog spazma natikače ostale na stopalima. To se događa isključivo pri iznenadnoj smrti, što otklanja mogućnost da je mladić ušao u ocean kako bi se osvježio. Tada bi, naime, papuče ispale zbog jake morske struje", izjavio je dr. Silvano Sapeco. Prema policijskom zapisniku s obdukcije na tijelu Domagoja Šeksa nije bilo vanjskih ozljeda i tragova krvarenja. U njegovim je plućima bila veća količina vode pa se pretpostavljalo da je plutao približno dva dana.

U to doba, godinu dana nakon smrti, Vladimir Šeks je prilikom gostovanja u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2" rekao kako "postoje snažni dokazi da je Domagoj ubijen", ustvrdivši da su indijska policija, Interpol i druge policije koje su sudjelovale u istrazi odustale od teze o nesretnom slučaju, zbog čega je hrvatska policija tada ponovno otvorila istragu.

Policajci Uprave kriminalističke policije iste su godine boravili u Goi i "obavili uvid u predmet te obavijestili indijsku policiju o rezultatima kriminalističke obrade u Hrvatskoj". Policija je tada obavila obavijesne razgovore s nekoliko osoba te provela kriminalističku obradu kako bi ustanovili okolnosti smrti Domagoja Šeksa, a od indijske je policije zatraženo da obavi dodatne provjere. Međutim, okolnosti njegove smrti do danas nisu razriješene.

Domagoj Šeks, student Filozofskog fakulteta, u Zagrebu je bio poznat kao član Radikal Dub Kolektiva, grupe koja je u nekoliko godina postigla solidan uspjeh na alternativnoj sceni u Hrvatskoj i izvan nje. Domagoj Šeks bio je sampler, zadužen za elektroničke efekte, a grupa je neposredno prije mladićeve smrti završila snimanje drugog studijskog albuma pod radnim nazivom "Bas mater". Javnost ga je poznavala i kao predsjednika nevladine udruge Autonomna tvornica kulture Attack, čiji se aktivisti zalažu za širenje kulturne i političke alternative, poštivanje različitih stavova i ideja.

U glavnom gradu mladi je Šeks bio na glasu kao "nepopravljivi" punker, a zbog antiglobalističkih stavova nerijetko su ga nazivali anarhistom. Mladić koji se često i glasno bunio protiv sustava jednom se izravno sukobio s policijom, nekoliko godina prije smrti, kad su specijalne postrojbe MUP-a upale na punk koncert u Samoboru i nasrnule na okupljenu mladež. Domagoj je tada priveden zajedno s dvojicom sinova Dražena Budiše.

Od tog incidenta odbijao je davati komentare izjavljujući tek "ne želim govoriti o svojim aktivnostima jer me u medijima uvijek predstavljaju kao Šeksova sina, a ono bitno dođe u drugi plan". No njegove stavove možda najbolje ocrtava uvodnik fanzina Bolan, pokrenutog 1995., u kojem kao jedan od urednika Domagoj Šeks piše:

"Ja vidim oko sebe naš svijet, rat, glad, nesreću, patnju, mržnju, siromaštvo, kriminal. Vidim svog prijatelja kako gleda ploču svog omiljenog benda, a nema love da je kupi, vidim svog prijatelja kako ide u Caritas, vidim svog prijatelja kako dobiva batine, vidim svog prijatelja kako pije i puši travu, vidim svog prijatelja kako ne može upasti u školu koju hoće jer nema vezu, vidim naš svijet, naš svijet koji nije gomila skupih poslovnih ručkova, posao u velikom poduzeću, skupa odijela i kravate, plivam u parama, mnoštvo ulizica oko mene, odlučivanje o tuđim životima u svoju korist i lažne ideale. To sve ja ne vidim, ne osjećam, to je vaš svijet, a ne naš. I uvijek će to biti vaš svijet i želim vam da ostanete u njemu i udavite se u vlastitom egoizmu".

Osim po svom aktivizmu i promoviranju socijalnih i inih jednakosti, sin predsjednika Sabora u širem je krugu prijatelja bio poznat i kao apsolutni antipod djece domaćih političara jer se, bez obzira na materijalne mogućnosti te na politiku koju je zastupao njegov otac, uvijek ponašao u skladu sa svojim uvjerenjima. U dnevnom tisku ponovno se pojavio uoči pogibije, kao organizator Attackova festivala Underwater overground 2 u Jelsi na Hvaru. Attakovci su, naime, dobili dozvolu da u objektu bivšeg Dječjeg ljetovališta grada Beograda organiziraju smještaj za veći broj posjetitelja festivala. Mještani su burno reagirali.

"Invazija Šeksovih partyjanera napala je tuševe i WC u auto-kampu Grebišće", žalili su se Jelšani glasno protestirajući protiv "djevojaka i mladića osebujnog stila" koji su nagrnuli u hvarsko ljetovalište. U povodu reakcija mještana u dnevnome tisku, Domagoj Šeks se očitovao kao organizator, istaknuvši da su ispunili sve pretpostavke za nesmetano održavanje manifestacije te da su osigurali i vlastitu struju i vodu kako bi se izbjegao odlazak posjetitelja u obližnji kamp.

Domagoj Šeks sin je iz prvog braka Vladimira Šeksa. HDZ-ov veteran prvi se put oženio u rujnu 1967. u Osijeku s godinu dana mlađom arhitektonskom tehničarkom Marijom. Četiri godine kasnije mladi je par dobio kćer Zrinku, a 1979. rodio se Domagoj. Prvi brak Vladimira Šeksa trajao je pune 34 godine, sve dok u studenome 2001. godine Šeks nije zatražio razvod. Nedugo potom napustio je obiteljski stan u samom središtu Zagreba i odselio se k svojoj dugogodišnjoj ljubavi Slavonki Anici Resler, otorinolaringologinji sa zagrebačkog KBC Rebro, s kojom se oženio 2003. godine. Ugledna liječnica preminula je 2018. godine, a slomljeni otac Vladimir Šeks i u 83. godini života slovi za jednog od najmoćnijih ljudi u stranci, nerijetko ga smatraju i HDZ-ovom sivom eminencijom, a priče o njegovu utjecaju na hrvatsko pravosuđe poprimile su elemente mitologije.

