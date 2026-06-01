Sve više tvrtki odlazi u stečaj, za veliki optimizam nema razloga: Raste broj nezaposlenih u Austriji

Prema podacima austrijskog Ministarstva rada i socijalne skrbi i Austrijskog državnog Servisa za zapošljavanje (AMS) - Statistik Austria - objavljenim u ponedjeljak, broj nezaposlenih u Austriji i dalje raste. Krajem svibnja ove godine na AMS-u je bilo prijavljeno 378.000 osobe bez posla, uključujući i one koje su trenutno na programima osposobljavanja. To je za 0,8 posto nezaposlenih više nego lani u isto vrijeme.

Stopa nezaposlenosti u Austriji sada se procjenjuje na 7,1 posto, što predstavlja daljnji porast za 0,1 postotni bod, pokazali su podaci AMS-a i austrijskog Ministarstva rada i socijalne skrbi. Relativno slab gospodarski razvoj u Austriji i dalje opterećuje austrijsko tržište rada. Sve veći broj austrijskih tvrtki odlazi u stečaj. Već od travnja 2023. godine ova alpska zemlja “muku muči” s nezaposlenošću. Iako su gospodarstvo polako “oporavlja”, kako ističu analitičari, za veliki optimizam očito još nema razloga.

Porastom nezaposlenosti posebno su pogođene osobe koje su već dugo prijavljene kao nezaposlene (više od godinu dana) i još uvijek su u potrazi za poslom. Njih je u svibnju evidentirano 102.788, što je porast za čak 13 posto ili 11.837 osoba. Uglavnom je riječ o osobama starijima od 50 godina, dakle generaciji 50+. U svibnju ove godine ih je u potrazi za poslom bilo 103.494. što je porast od 3,4 posto u odnosu na svibanj prošle godine.

Ministrica rada i socijalne skrbi, socijaldemokratkinja Korinna Schumann pozvala je čelništva tvrtki da “preispitaju” svoj pristup zapošljavanju starijih radnika. “Stariji tražitelji posla moraju imati priliku ponovno se uključiti u tržište rada, posebno u gospodarski teškim vremenima”, rekla je Schumann. Ono što je primjetno iz podataka AMS-a , nezaposlenost među muškarcima je u opadanju. Broj nezaposlenih muškaraca, još od veljače ove godine opada, uključujući i one koji su na programima osposobljavanja za uključivanje na tržište rada (195.743), dok nezaposlenost kod žena i dalje raste (182.535). “Dok je kod muškaraca već zabilježen pad od 2,2 posto, kod žena je zabilježen porast od 4,2 posto, budući da su sektori s većim udjelom žena (maloprodaja i zdravstvo), posebno pogođeni porastom”, rekla je članica Uprave austrijske Agencije za zapošljavanje Petra Draxl, komentirajući podatke za svibanj.

Broj nezaposlenih, mlađih od 25 godina pao je u svibnju (60.471) za 1,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj nezaposlenih stranih državljana u Austriji, u svibnju ove godine je u odnosu na isto razdoblje lani pao za 2,2 posto (160.943 osoba), a broj austrijskih državljana bez posla porastao je za 3,1 posto odnosno 217.335 osoba.

Ono što je posebno alarmantno kako pokazuju statistike je da je broj nezaposlenih u Austriji u porastu još od travnja 2023. godine. I da se, prema riječima stručnjaka, stvaran oporavak austrijskog tržišta rada može očekivati tek negdje 2029. godine. A tu je još prisutna i stalno relativno visoka stopa inflacije ( u svibnju 3,4 posto), koja je već duže vrijeme u Austriji gotovo dvostruko viša, od one u eurozoni.

Austrijska Vlada, sastavljena od narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, potpomognuta stručnjacima svih profila stalno traže nove mogućnosti i mjere oživljavanja gospodarske konjunkture, a time i tržišta rada. O tome ovisi broj slobodnih radnih mjesta. U svibnju ih je bilo 167.000. To je čak 5,4 posto manje nego u svibnju prošle godine. U svakom slučaju zabrinjavajući podatak za gotovo 380.000 ljudi u Austriji, koji su u potrazi za poslom.