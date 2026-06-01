ZNAČAJAN PAD BROJA USELJENIKA

Veliki zaokret: Sve više Hrvata okreće leđa Njemačkoj, evo koliko ih se samo prošle godine iselilo

Splitska zračna luka puna je putnika
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Nenad Kreizer/Hina
01.06.2026.
u 22:11

Ovime je nastavljen trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego obratno. Posljednji put je više osoba iz Hrvatske doselilo u Njemačku 2022. Još 2016. je 30.000 osoba više imigriralo u Njemačku nego što se iz te zemlje vratilo u Hrvatsku

Njemačka u 2025. bilježi značajan pad broja useljenika, a nastavljen je i trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego što iz Hrvatske doseli u Njemačku, priopćio je Savezni statistički ured u Wiesbadenu u ponedjeljak. Godine 2025. je iz Hrvatske u Njemačku doselilo 10.346 osoba, dok je istodobno iz Njemačke u Hrvatsku preselilo 20.504 osoba, proizlazi iz najnovijih podataka o migracijama Saveznog ureda za statistiku.

Time je nastavljen trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego obratno. Posljednji put je više osoba iz Hrvatske doselilo u Njemačku 2022. Još 2016. je 30.000 osoba više imigriralo  u Njemačku nego što se iz te zemlje vratilo u Hrvatsku. I u ukupnom broju je vidljiv pad broja doseljenika u Njemačku. Prošle godine je 1,48 milijuna ljudi ukupno doselilo u Njemačku što je 13 posto manje nego 2024. Istodobno je iz Njemačke iselilo 1,25 milijuna ljudi.

Pad broja doseljenika se povezuje najviše s padom broja izbjeglica i podnositelja zahtjeva za azilom. Njemačka je još 2024. uvela stroge kontrole na granicama, a vlada kancelara Friedricha Merza je nakon dolaska na vlast prije nešto više od godinu dana ograničavanje neregulirane migracije definirala kao jedno od svojih središnjih zadaća.

Statistike su pokazale da njemački državljani najradije iseljavaju u Švicarsku (23.000), Austriju (14.000) i Španjolsku (10.000). Unutar Njemačke najveći priljev stanovništva bilježi savezna pokrajina Brandenburg dok najveći odljev bilježi savezna pokrajina-grad Berlin. To se objašnjava selidbom građana Berlina u okolne općine koje se nalaze na području Brandenburga.
TO
Tomi0713
22:34 01.06.2026.

Dao Bog i ja cu se s obitelj uskoro vratit

GO
Go
22:37 01.06.2026.

Ja isto

Avatar juma
juma
23:59 01.06.2026.

Njemačka je u velikoj krizi i sve više postaje failed state. Za deset ilI dvadeset godina će nam Nijemci dolaziti kao izbjeglice tražeći azil. Trebamo ih prihvatiti kako su oni nas prihvatili devedesetih.

