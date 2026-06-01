Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPETOSTI U PADU

Trump razgovarao s Netanyahuom: Neće biti trupa koje idu na Bejrut

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/3
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
01.06.2026.
u 20:57

Ranije je Netanyahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libanona, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je telefonski razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. "Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti trupa koje idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Također je na Truth Socialu rekao da je imao "vrlo dobru" razmjenu s Hezbolahom preko posrednika, dodajući da će proiranska skupina "potpuno prekinuti vatru". "Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael", napisao je američki predsjednik.

Ranije je Netanyahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libanona, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.
Ključne riječi
Bejrut Benjamin Netanyahu Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!