Trump razgovarao s Netanyahuom: Neće biti trupa koje idu na Bejrut

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je telefonski razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. "Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti trupa koje idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Također je na Truth Socialu rekao da je imao "vrlo dobru" razmjenu s Hezbolahom preko posrednika, dodajući da će proiranska skupina "potpuno prekinuti vatru". "Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael", napisao je američki predsjednik.

Ranije je Netanyahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libanona, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.