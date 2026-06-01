LINIJA BEZ CILJA

Ovaj autobus nema konačno odredište, a putnici ga svejedno žele 'uloviti'

“Line Zero” bus artistic experiment in Baden
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
1/8
VL
Autor
Eva Berišić
01.06.2026.
u 20:20

Nudi nova iskustva i putovanje oslobođeno vremenskog pritiska.

U švicarskom gradiću Baden, nedaleko od Zuricha, nedavno je otvorena nova autobusna linija. Sama po sebi, takva vijest teško bi zaslužila prostor u stranim medijima. No, ovaj autobus, tvrde u gradskoj upravi, ima i umjetničku vrijednost.

Umjetnici Frank Riklin i Patrik Riklin osmislili su projekt nazvan „Linija nula”, autobusnu rutu koja prometuje bez voznog reda i bez konačnog odredišta. Riječ je o svojevrsnoj pokretnoj instalaciji, izvještava Euronews.

Grad, dvojica autora i regionalni prijevoznik RVBW ovom inicijativom žele preispitati samu bit javnog prijevoza. Umjesto naglaska na što bržem dolasku na odredište, u prvi plan stavljaju iskustvo zajedničkog putovanja, kao kolektivnog doživljaja.

Natpis „Linija nula” jasno je istaknut na prednjem dijelu autobusa, čime i stanovnici Badena i njegovi posjetitelji dobivaju jasnu poruku: ovaj autobus nije namijenjen najbržem putovanju od točke A do točke B, već predstavlja svojevrsni kreativni zaobilazak kroz grad. S druge strane, nudi nova iskustva i putovanje oslobođeno vremenskog pritiska.
Ključne riječi
destinacija autobus Švicarska

