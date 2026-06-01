Rat u Ukrajini uskoro bi mogao završiti? Ključni čovjek predsjednika Zelenskog: 'Određeni procesi se odvijaju...'

Okončanje rata u Ukrajini prije zime 2026. godine i dalje je ostvariv cilj, poručio je u ponedjeljak predstojnik Ureda predsjednika Kirilo Budanov, naglasivši kako ukrajinsko vodstvo nastavlja raditi na što skorijem završetku sukoba.

Budanov je to izjavio na Sigurnosnom forumu u Kijevu, odgovarajući na pitanje novinara Kyiv Independenta, a njegove riječi nadovezuju se na nedavne poruke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućnosti intenziviranja diplomatskih napora tijekom nadolazećih mjeseci. 'Predsjednik nam je zadao cilj da pokušamo završiti ovaj rat što je prije moguće. Mogu potvrditi da je to doista njegov cilj – okončati sukob što je prije moguće, po mogućnosti prije zime', rekao je Budanov.

Dodao je kako kao šef Ureda predsjednika čini sve što je u njegovoj moći kako bi ostvario cilj koji je postavio ukrajinski predsjednik. Budanov je ocijenio da je cilj završetka rata prije zime 'potpuno ispravan, pravodoban i dobro promišljen', dodajući kako određeni pokazatelji daju razlog za vjeru da bi Rusija mogla pristati na prijedlog kojim bi se zaustavila ratna djelovanja.

Njegove izjave dolaze nakon što je predsjednik Zelenski krajem svibnja ustvrdio da Rusija postupno gubi inicijativu na bojištu, dok Ukrajina pojačava napade dugog dometa na ciljeve unutar ruskog teritorija. Prema njegovoj procjeni, upravo bi naredni mjeseci mogli biti ključni za otvaranje prostora za ozbiljnije pregovore. Govoreći o aktualnoj situaciji na bojišnici, Zelenski je poručio kako ruski teritorijalni dobici u posljednjih mjesec dana nisu nadmašili njihove gubitke te da je potrebno pronaći diplomatski put prema završetku rata.

Unatoč povremenim diplomatskim inicijativama, napredak u pregovorima i dalje koče suprotstavljeni stavovi oko teritorijalnih pitanja. Ukrajina smatra da bi zamrzavanje sadašnje crte bojišnice predstavljalo najrealniju osnovu za prekid vatre, dok Rusija i dalje inzistira na povlačenju ukrajinskih snaga iz dijelova Donbasa kao preduvjetu za bilo kakav dogovor. Kijev takav zahtjev odbacuje.

Posljednji razgovori Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država održani su sredinom veljače. Novi sastanak bio je planiran za kraj veljače, a potom pomaknut na početak ožujka, no na kraju je otkazan nakon što su američko-izraelski napadi na Iran preusmjerili pozornost Washingtona prema Bliskom istoku.

Dodatnu težinu procjenama o usporavanju pregovora dao je i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je krajem svibnja izjavio da su pregovori pod američkim posredovanjem praktički zastali.

Ipak, Budanov smatra da komunikacija nije prekinuta. 'Određeni procesi se odvijaju, iako nisu u potpunosti javni', poručio je. Prema njegovim riječima, izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, potvrdili su planove o skorim posjetima Kijevu i Moskvi, što bi moglo predstavljati novi pokušaj pokretanja diplomatskog procesa u narednim tjednima.