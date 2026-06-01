VELIKI EUROPSKI ZAOKRET

Magyar kreće u europsku ofenzivu: Nakon dogovora s Bruxellesom slijede susreti s Macronom i Merzom

FILE PHOTO: Hungarian Prime Minister Magyar visits Brussels
Foto: Omar Havana/REUTERS
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
01.06.2026.
u 18:53

Mađarski premijer Péter Magyar u utorak će boraviti u posjetu njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu, a dan poslije sastat će se i s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, u okviru svoje druge velike europske diplomatske turneje otkako je preuzeo dužnost, piše Euronews.

Magyar, koji je početkom svibnja uvjerljivo osvojio vlast nakon izborne pobjede nad Orbánovim Fideszom, obnovu položaja Mađarske unutar europskog političkog mainstreama postavio je u samo središte svoje vanjskopolitičke agende, nakon višegodišnjih napetosti između Budimpešte i institucija Europske unije.

Nakon posjeta Varšavi i Beču prije dva tjedna, Magyara će u podne primiti kancelar Merz, dok je zajednička konferencija za novinare predviđena za 13 sati, priopćio je ured njemačkog kancelara. „Tijekom razgovora posebna će se pozornost posvetiti bilateralnim i europskim pitanjima, pri čemu će nastavak potpore Ukrajini te euroatlantska sigurnost biti među ključnim temama”, navodi se u priopćenju.

Pojedinosti susreta u Parizu zasad nisu objavljene. Ovi posjeti dolaze svega nekoliko dana nakon što je Magyar postigao politički dogovor s Europskom komisijom o deblokadi 16,4 milijarde eura europskih sredstava koja su Mađarskoj bila uskraćena zbog zabrinutosti oko korupcije i narušavanja vladavine prava.

Od toga iznosa, 10 milijardi eura iz europskog fonda za oporavak nakon pandemije moglo bi ostati trajno nedostupno ako Mađarska do kraja kolovoza ne ispuni sve preostale uvjete. Za isplatu sredstava potrebna je i suglasnost svih država članica Europske unije. Govoreći prošloga tjedna u Bruxellesu, Magyar je izjavio kako vodi razgovore s više europskih čelnika kako bi osigurao njihovu potporu.

Europska unija pritom od Mađarske očekuje i povlačenje veta na pristupanje Ukrajine Europskoj uniji. Magyar je poručio da će dati zeleno svjetlo nastavku pristupnog procesa čim Ukrajina zajamči obrazovna i jezična prava mađarske manjine na svojem teritoriju.

