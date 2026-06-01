Stiže još jedno vruće ljeto? Vakula upozorava: Ovaj mjesec mogao bi posebno odskakati

Nakon jednog od najtoplijih proljeća u novijoj povijesti, meteorolozi najavljuju još toplije ljeto. Srpanj bi mogao posebno odskakati od prosjeka, upozorava DHMZ. Nakon izrazito promjenjivog svibnja, koji je donio i hladna jutra i gotovo ljetne vrućine, pred Hrvatskom je vrlo vjerojatno još jedno iznadprosječno toplo ljeto. Na to upozorava meteorolog Zoran Vakula u svojoj analizi za HRT. Iako su vremenske prilike tijekom svibnja bile vrlo promjenjive, statistički podaci pokazuju da je mjesec u većini Hrvatske završio topliji od prosjeka. Na pojedinim postajama zabilježeni su i temperaturni rekordi za svibanj, a iza nas je i jedno od najtoplijih proljeća otkako postoje mjerenja.

U Splitu je ovo bilo 15. uzastopno među najtoplijim svibnjevima, u Rijeci i Zagrebu 14., dok je u Dubrovniku svibanj završio kao sedmi najtopliji u povijesti mjerenja. Prema podacima koje navodi Vakula, srednja proljetna temperatura zraka bila je viša od prosjeka u svim dijelovima zemlje. U Zagrebu je ovo bilo šesto najtoplije proljeće od početka mjerenja u Maksimiru, dok su Split, Rijeka i Dubrovnik također među rekordno toplim godinama. Posebno se ističu podaci za prvih pet mjeseci ove godine. U Dubrovniku su topliji bili jedino prvi mjeseci rekordno tople 2024. godine, dok su u Splitu, Rijeci i Gospiću ovogodišnje temperature među najvišima ikad zabilježenima.

Prema dugoročnoj prognozi DHMZ-a, velika je vjerojatnost da će sva tri ljetna mjeseca biti toplija od prosjeka. Meteorolozi posebno izdvajaju srpanj, kada bi pozitivno odstupanje temperature moglo biti najizraženije. Drugim riječima, upravo bi srpanj mogao donijeti najviše vrućina i najdugotrajnije periode visokih temperatura. Stručnjaci ipak upozoravaju da sezonske prognoze ne mogu precizno predvidjeti kada će se toplinski valovi pojaviti, koliko će trajati niti koje će dijelove zemlje zahvatiti. Unatoč tome, velika je vjerojatnost da će tijekom ljeta biti više razdoblja s izraženim vrućinama.

"Iako se predviđa toplije od prosjeka, svakako su mogući i kratkotrajni prodori hladnog zraka te kraća razdoblja s temperaturama oko ili čak nižima od uobičajenih za ljetne mjesece", navodi Vakula. Kad je riječ o oborinama, prognoze su nešto manje pouzdane. Ipak, meteorološki modeli trenutačno upućuju na to da bi veći dio Hrvatske tijekom ljeta mogao imati manje kiše od višegodišnjeg prosjeka. Najizraženiji manjak oborina očekuje se tijekom srpnja, dok bi lipanj ponegdje mogao donijeti količine kiše oko prosjeka ili čak nešto veće.

No stručnjaci upozoravaju da to ne znači kako neće biti nevremena. Naprotiv, tijekom ljeta mogući su snažni lokalni pljuskovi i grmljavinska nevremena koja u kratkom vremenu mogu donijeti količinu kiše usporedivu s mjesečnim prosjekom, dok neka područja istodobno mogu ostati bez kapi kiše tjednima.

Nakon nevremena koje je u nedjelju zahvatilo dijelove Hrvatske, vrijeme će i početkom tjedna ostati nestabilno. Danas se očekuje promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, lokalno i obilniju. DHMZ je zbog mogućeg grmljavinskog nevremena izdao upozorenja za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju, dok su za dio Jadrana na snazi upozorenja zbog pojačanog vjetra.

Najviše dnevne temperature kretat će se između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih, a u Dalmaciji lokalno i do 29 stupnjeva. Promjenjivo vrijeme nastavit će se i tijekom utorka i srijede. Upravo bi srijeda mogla donijeti glavninu pogoršanja, uz obilnije pljuskove, grmljavinu i pojačan vjetar. Za pojedine dijelove zemlje već su izdana upozorenja zbog obilne kiše i mogućnosti lokalnih poplava.

Prema prognozi Istrameta, na moru su mogući i neverini koji bi lokalno mogli razviti pijavice. Od četvrtka se očekuje postupna stabilizacija vremena, no temperature će biti nešto niže nego proteklih dana. Novo značajnije zatopljenje, uz mogućnost prvog ovogodišnjeg ljetnog toplinskog vala, meteorolozi najavljuju na prijelazu prve i druge dekade lipnja.