Francuska Izraelu zabranila izlaganje oružja na sajmu: 'U ovom ćemo slučaju napraviti iznimku'

Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog naoružanja na sajmu Eurosatory koji se održava u predgrađu Pariza, rekli su organizatori u ponedjeljak agenciji France Presse. „Dozvoljeno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave”, rekao je Charles Beaudouin, predsjednik tvrtke COGES Events.

On je odgovarao na novinarske upite nakon priopćenja izraelskog ministarstva obrane kojim se prosvjedovalo protiv zabrane nastupa. "Riječ je o odluci francuske vlade, odnosno Vijeća za obranu”, nastavio je Beaudouin, hvaleći odluku kao „jasnu”. "Nema prostora dvosmislenosti: ako je izlagač ujedno i proizvođač raketa, neće ih moći izložiti. Time se isključuje svako ofenzivno oružje”, kazao je.

Izraelsko ministarstvo kritiziralo je odluku i izrazilo žaljenje zbog „nemogućnosti sudjelovanja na sajmu ili postavljanja nacionalnog paviljona”. "Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Ona se uklapa u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina", stoji u priopćenju izraelskog ministarstva.