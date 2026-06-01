U PREDGRAĐU PARIZA

Francuska Izraelu zabranila izlaganje oružja na sajmu: 'U ovom ćemo slučaju napraviti iznimku'

Foto: ILIA YEFIMOVICH/DPA/PIXSELL
Ivan Šaravanja/Hina
01.06.2026.
u 20:17

'Nema prostora dvosmislenosti: ako je izlagač ujedno i proizvođač raketa, neće ih moći izložiti. Time se isključuje svako ofenzivno oružje', rekao je Charles Beaudouin, predsjednik tvrtke COGES Events

Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog naoružanja na sajmu Eurosatory koji se održava u predgrađu Pariza, rekli su organizatori u ponedjeljak agenciji France Presse.  „Dozvoljeno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave”, rekao je Charles Beaudouin, predsjednik tvrtke COGES Events. 

On je odgovarao na novinarske upite nakon priopćenja izraelskog ministarstva obrane kojim se prosvjedovalo protiv zabrane nastupa.  "Riječ je o odluci francuske vlade, odnosno Vijeća za obranu”, nastavio je Beaudouin, hvaleći odluku kao „jasnu”.  "Nema prostora dvosmislenosti: ako je izlagač ujedno i proizvođač raketa, neće ih moći izložiti. Time se isključuje svako ofenzivno oružje”, kazao je. 

Izraelsko ministarstvo kritiziralo je odluku i izrazilo žaljenje zbog „nemogućnosti sudjelovanja na sajmu ili postavljanja nacionalnog paviljona”.  "Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Ona se uklapa u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina", stoji u priopćenju izraelskog ministarstva.
