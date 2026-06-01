Vinko Grgić osvojio novi mandat unatoč uhićenju: ‘Građani su dali svoj sud’

Vinko Grgić ponovno je osvojio povjerenje građana Nove Gradiške i, prema neslužbenim rezultatima drugog kruga prijevremenih lokalnih izbora, vraća se na čelo grada sa zamjenicom Sabinom Vlaović. Kandidat Nezavisne liste osvojio je oko 58 posto glasova, dok je kandidat HDZ-a Bernardin Trnka, uz kandidata za zamjenika Brunu Bušića, dobio nešto više od 38 posto potpore birača.

No, izborna utrka u Novoj Gradiški bila je mnogo više od običnog političkog nadmetanja. U središtu pozornosti bili su kazneni postupci koji se vode protiv Grgića, pitanje političke odgovornosti te neizvjesnost oko budućnosti grada. Prijevremeni izbori raspisani su nakon što je Grgić početkom ožujka podnio ostavku na mjesto gradonačelnika poslije uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Unatoč tome, građani su mu ponovno dali povjerenje, baš kao i 2021. godine kada je, također pod teretom istrage, pobijedio već u prvom krugu lokalnih izbora.

Odmah nakon objave neslužbenih rezultata Grgić je poručio kako je upravo želio da konačan sud o svemu daju građani. – Htio sam izaći pred građane i prepustiti njima da kažu što misle o svemu što se događalo proteklih mjeseci. Oni su danas dali svoj sud – rekao je. Pobjedu je opisao kao jednu od najtežih političkih bitaka u svojoj karijeri, ističući kako je kampanja bila “najprljavija”, ali i najskromnija koju je vodio. Naglašavao je da nije koristio plakate, reklamne panoe ni promotivne materijale, nego je s građanima komunicirao gotovo isključivo preko društvenih mreža i u razgovorima o projektima koje želi dovršiti. – Htio sam dopustiti našim građanima, koji su stvarno bombardirani svime i svačime, da sami procijene i odluče vjeruju li mi ili ne – rekao je Grgić.

Velik dio obraćanja javnosti nakon izbora Grgić je posvetio upravo postupcima koji se vode protiv njega i njegovih suradnika. Poručio je kako ne može govoriti o detaljima istrage, ali smatra da su optužbe ozbiljno narušile njegov ugled. Dodao je kako Novogradiščani dobro znaju tko je on i kakav je njegov dosadašnji rad te da “provincija ne prašta” onima koji izgube povjerenje ljudi. – Građani su mi dali podršku u najtežem trenutku u životu i dužnik sam im – poručio je.

Govoreći o budućnosti, Grgić je naglasio kako želi završiti mandat i privesti kraju projekte koje je njegova administracija započela posljednjih godina. Kao najveće uspjehe izdvojio je razvoj gospodarstva, smanjenje nezaposlenosti, ulaganja u dječje vrtiće, igrališta i infrastrukturu te razvoj poduzetničke zone. – Kada sam 2016. preuzeo grad, trećina radno sposobnih ljudi bila je nezaposlena. Danas je nezaposlenost na razini tri ili četiri posto, što je europski prosjek – rekao je.

Najavio je nastavak projekata, među kojima i otvaranje novog dječjeg vrtića, prvog izgrađenog u gradu nakon šest desetljeća. Istodobno, svjestan je da pravosudni postupci i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju njegovu političkom opstanku. Na pitanja o mogućnosti novog uhićenja ili eventualnih novih izbora nije želio davati konkretne prognoze. – Što će biti sutra ili za 15 minuta, to ćemo vidjeti. Ja ne znam. Preda mnom su teške pravosudne borbe, ali spreman sam na njih – rekao je. Dodao je i kako će se povući iz politike ako bude pravomoćno osuđen. – Moja etička načela su vrlo čista. Ako dođe do pravomoćnosti, ja ću se povući – poručio je.

S druge strane, HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka priznao je izborni poraz, ali je istaknuo kako njegova stranka ostaje aktivna politička snaga u gradu. Zahvalio je biračima, članovima stranke i volonterima na kampanji koju je opisao kao ozbiljnu i dostojanstvenu. – Rezultat nije onakav kakav smo priželjkivali, ali smo izgradili tim, program i povjerenje građana koji su rekli da vjeruju u nas – rekao je Trnka.

Istodobno je upozorio da Nova Gradiška ulazi u novo razdoblje političke neizvjesnosti upravo zbog kaznenih postupaka koji se vode protiv novoizabranog gradonačelnika. – Izabrani gradonačelnik, s obzirom na niz kaznenih postupaka i uhićenja iza njega, mogao bi ponovno završiti u istražnom zatvoru čim ovi izbori završe. Novi izbori možda su bliže nego što netko misli – poručio je Trnka. Dodao je kako HDZ nakon izbora planira analizirati rezultate i odlučiti o daljnjim političkim koracima.

Iako su izbori formalno završeni, konačni rezultati još se očekuju jer Gradsko izborno povjerenstvo treba odlučiti o mogućem ponavljanju glasovanja na jednom biračkom mjestu zbog prijavljenih nepravilnosti. No, bez obzira na konačan epilog, poruka birača zasad je jasna – unatoč istragama, uhićenjima i političkim kontroverzama, većina građana Nove Gradiške ponovno je odlučila dati povjerenje Vinku Grgiću.