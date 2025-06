Nezamisliva tuga u Grazu: Više od 600 ljudi trebat će psihološku pomoć. Hrvat: Bio sam tu i 2015., ali ovo je drugačije

Najmanje deset osoba ubio je i više ozlijedio napadač u gimnaziji Borg Dreierschützengasse u Grazu danas oko 10 sati , nakon čega je presudio sam sebi. Njegovo je tijelo pronađeno u školskom WC-u. Prema šturim podacima koja je dala policija, počinitelj, 21-godišnji bivši učenik, djelovao je sam. Motiv se utvrđuje, a austrijski mediji pišu da je bio žrtva maltretiranja. Napadač iz Graza, prema neslužbenim informacijama, u školu je ušao s dva komada oružja, pištoljem (spominje se Glock) i sačmaricom, za koje je imao dozvole. Jedno od ta dva oružja, prema neslužbenim informacijama, kupio je prije nekoliko dana.

"Salzburger Nachrichten" objavio je da je navodno pucao na učenike u dva razredna odjeljenja. U jednom je, pišu austrijski mediji, i sam sjedio prije par godina, no školu nije završio, što je potvrdio ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner. Ubojica, prema dosad poznatim podacima, nema policijski dosje. Pronađena je samo jedna zabilješka o tome da je prije nekog vremena prijavio krađu novčanika. Kako kažu oni koji ga poznaju, a s kojima smo razgovarali, bio je introvertiran i najčešće sam. Ravnatelj državne policije Gerald Ortner rekao je da su prve informacije o pucnjavi zaprimili točno u 10 sati ujutro.

Oko 300 policajaca pohitalo je na mjesto događaja na koje su stigli u roku od nekoliko minuta. Škola je evakuirana i postavljeni su kordoni oko nje. Ministar Karner opovrgnuo je nagađanja o više napadača i mogućim suučesnicima. – Mogu potvrditi da se radilo o usamljenom počinitelju – rekao je. Šest žrtava je ženskog spola, a tri muškog, većinom se radi o učenicima.

Ozlijeđeni su prevezeni u nekoliko bolnica. Od sedam ozlijeđenih – pet tinejdžera i dvije odrasle osobe, koje su odvezene na liječenje u Sveučilišnu bolnicu u Grazu, dvoje je u "vrlo kritičnom stanju". Svih sedam je podvrgnuto operativnih zahvatima. Štajersko bolničko udruženje izvijestilo je danas poslijepodne da su četiri ozlijeđene osobe prevezene u bolnicu UKH, a jedna u LKH Graz-West. Psihološka podrška pruža se ne samo rodbini, već i bolničkom osoblju.

Kapaciteti su dovoljni. Crveni križ angažirao je više od 160 ljudi, uključujući bolničare, liječnike hitne pomoći i 30 članova tima za krizne intervencije. Učenicima i roditeljima se u dvorani ASKÖ u Graz-Eggenbergu, u kojoj je uspostavljen centar za hitne intervencije, pružala psihološka pomoć. Bettina Galli-Magerl, voditeljica kriznog tima štajerskog Crvenog križa, rekla je da će oko 600 ljudi trebati pomoć, od ozlijeđenih do očevidaca i rodbine žrtava. Policija je pozvala građane da snimke tragedije ne postavljaju izravno na društvene mreže, već da koriste službeni policijski portal.

– Vaši podaci mogu biti ključni za policijske istrage – navela je štajerska policija. Građani su se masovno počeli javljati za humanitarne akcije darivanja krvi. Među njima je i Hrvat Juro Marko koji nam je rekao da će se odazvati pozivu jer želi pomoći. - Živim u Grazu 13 godina. Bio sam tu i kad je onaj 2015. pregazio ljude na ulici. Unatoč tome, mogu reći da je Graz siguran grad. Ljudi su više tužni nego uplašeni - rekao je Marko za Večernji list. – Živim blizu škole. Čula se pucnjava, policija je brzo reagirala, kao i sve ostale službe. Ne mislim da je zavladao strah u gradu, ali su građani šokirani. Graz je miran i dosta siguran grad. Tuga do neba... – kazao je za Večernji list Damir Kunović.

Večernji u Grazu: Ovdje se dogodio najveći zločin

– Radim u blizini, čuli smo pucnjavu, mislili smo prvo da su petarde i vratili se natrag u objekt u kojem radimo. Nedugo nakon toga pojavila se policija, jako puno vozila, Hitna pomoć, Crveni križ, policijske Kobre... Prvo su počinitelja tražili helikopterima, da ne bi slučajno pobjegao. Nismo smjeli izaći iz zgrade, a kad su ga našli u školi nakon što je počinio samoubojstvo, navodno su tragali i za mogućim drugim počiniteljem. To je sve trajalo od 10 do 13 sati. Djecu su svu evakuirali u zgradu do ove u kojoj radim. Iznosili su jako puno ranjenih i ubijenih. Helikopterima i kolima Hitne pomoći vozili su ih u bolnice. Strašna tragedija... – rekla je za Večernji list Hrvatica Anamaria Roso koja radi blizu škole. Trenutačno je, veli, cijelo područje osigurano i zatvoren je dio ceste.

– Doslovno, osjećaj kao da je ratno stanje. Prijateljica koja radi u bolnici u koju su odvezli žrtve kaže da je bolnica prepuna ranjenih i mrtvih, te da se organiziralo izvanredno davanje krvi za žrtve u Grazu i okolici – dodala je. Majka učenika koji je preživio pucnjavu rekla je da ju je nazvao na mobitel.

– Sin me nazvao da mi kaže da je u školi, da pucaju i da misli da će umrijeti. Tek sam sada, dva sata kasnije, saznala da je još uvijek živ – rekla je za Sky News. Brojni učenici u strahu su bježali iz škole, a neki od njih sklonili su se u obližnji supermarket. Zaposlenik ih je pustio i potom odmah zaključao vrata trgovine, sve dok nije stigla policija. Vlasnik restorana blizu škole vidio je kako stiže policija.

– U 10 sati ujutro stigla je policija i blokirala ulicu ispred restorana. Zatvorio sam vrata svog restorana, bio sam tamo sam sa svojim kuharom. Ovo je katastrofa, jednostavno strašno. Uostalom, radi se o djeci. Uvijek postoji strah kada djeca idu u školu, i sam imam troje djece – rekao je za Krone Zeitung Hasan Darsel.

Jedan je svjedok ispričao da se čulo najmanje dvadesetak pucnjeva. Sandra Roller i Franz Wegscheidler koji žive točno preko puta BORG-a rekli su za "Steirerkrone" da su u šoku. – Vidjela sam neke od ozlijeđenih. Majka nije mogla pronaći svoje dijete – kazala je Roller. Metin Özden koji prodaje kebab u ugostiteljskom objektu stotinjak metara od BORG-a, rekao je da je radio kada su projurili prvi policijski automobili i doletio policijski helikopter koji je kružio nad tim područjem.

– Znao sam da se dogodilo nešto loše. Nikad u životu nisam vidio toliko hitnih službi. Roditelji djece prošli su pored bara na putu do škole, plačući, neka su se djeca sakrila iza ograde na igralištu u blizini škole. Šokiran sam, ovo je strašna tragedija! – rekao je novinarima. Stanovnica Graza rodom iz Bosne i Hercegovine, Večernjakovim je novinarima rekla da joj se u sjećanje "vratio svaki metak ispaljen u ratu kad je bila dijete".

– Mislila sam da je neki zvuk s bauštele ili da se netko tuče, ali su onda ljudi počeli vikati da netko puca i svi su se išli skriti, pobjeći – kazala je. Građani s kojima smo razgovarali rekli su da se nešto moralo događati u školi tom mladiću da je došlo do ovoga. – Naše škole nisu dovoljno osigurane, nemaš ključ da ih zaključaš – kazala je jedna prolaznica. Savezni kancelar Christian Stocker proglasio je trodnevno razdoblje nacionalne žalosti nakon pucnjave u Grazu. Posljednje nacionalno razdoblje žalosti u Austriji proglašeno je zbog terorističkog napada u Beču 2. studenog 2020. Zastave su diljem zemlje spuštene na pola koplja.

"Ono što se danas dogodilo u školi u Grazu pogađa srce naše zemlje. Ovaj užas se ne može opisati riječima", napisao je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen. Štajerski premijer Mario Kunasek rekao je da je "duboko zaprepašten" zbog tragičnog događaja. – Nezamislivo je što se danas dogodilo u Grazu. Kao štajerski premijer i kao otac, duboko sam pogođen ovim suludim činom koji je donio toliko nesreće i nevjerojatne patnje – rekao je Kunasek. Škola u kojoj se dogodila pucnjava je srednja škola u blizini željezničkog kolodvora, u četvrti Lend u Grazu. Na svojoj web stranici predstavlja se kao škola koja nastoji zadovoljiti potrebe 400 učenika podijeljenih u 20 razreda.

"Ne možemo se ograničiti isključivo na prenošenje znanja", piše na web stranici, na kojoj se navode i izazovi koje predstavljaju rastući društveni problemi. Škola ima i savjetodavni tim koji se sastoji od školskog psihologa, studentskog savjetnika i učitelja. Pomoć i savjetovanje učenicima odvija se jednom tjedno. List Heute piše da počinitelj, čije ima policija nije objavila, nije bio aktivan na društvenim mrežama, a navodno je u prošlosti bio izložen teškom maltretiranju, no ne navodi se se li to bilo u školi ili negdje drugdje. Prema medijskim izvješćima, navodno je sebe vidio kao žrtvu maltretiranja, te se je na ubilački pohod odlučio iz osvete. Je li to bio glavni okidač, nije poznato. Time će se ovih dana baviti policija.

U Austriji nije komplicirano dobiti dozvolu za oružje, pa ni za sačmarice. Jedno je istraživanje, kako je prenio DW, pokazalo da na stotinu stanovnika u Austriji dolazi 30 komada civilnog oružja. Psihijatar i forenzičar Reinhard Haller za ORF je, osvrćući se na nagađanja da je počinitelj bio maltretiran u školi, rekao kako ne treba pretpostavljati da se radi o nečemu velikom. – Često se radi o mnogim malim ubodima koje adolescenti skrivaju iza maske hladnokrvnosti dok se ne dogodi ovakva strašna eksplozija – kazao je i dodao kako si na kraju takav počinitelj obično oduzme život.

Inače, austrijski mediji ne objavljuju identitet počinitelja i žrtava, što je u ovom slučaju pokrenulo val dezinformacija na društvenim mrežama. Veleposlanstvo RH u Austriji je kontaktiralo austrijsku stranu, no danas nisu imali podatke o stradalima. To i jest praksa Austrijancima, koji nakon tragičnih događaja uvode svojevrsnu karencu od najmanje šest sati, te ne objavljuju identitete stradalih, čak ni njihovim obiteljima.

Za danas su u večernjim satima najavljene komemoracije za žrtve u crkvi sv. Vincenta u Eggenbergu, nedaleko od mjesta zločina, te u katedrali u Grazu. Austrijskom narodu stižu izrazi sućuti iz cijelog svijeta. Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti austrijskom kancelaru Christianu Stockeru.

"S velikom sam žalošću i nevjericom primio vijest o strašnom i bezumnom napadu u školi u Grazu, u kojem je nažalost smrtno stradao velik broj djece. Naše misli i molitve su uz vas i žrtve ovog tragičnog događaja! Uime hrvatskog naroda i Vlade izražavam duboku sućut obiteljima stradalih, cjelokupnom austrijskom narodu i Vama osobno, a svim ozlijeđenima želim brz i uspješan oporavak", navodi se u poruci premijera Plenkovića austrijskom kolegi.