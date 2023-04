Nevrijeme pogodilo dio Krapinsko-zagorske: Padala tuča, nema prijava štete

Nešto prije 14 sati tuča je pogodila rubne dijelove Krapinsko-zagorske županije, mjesto Nove Dvore Klanječke kraj Klanjca na samoj granici sa Slovenijom. Prema informacijama koje je za Hinu potvrdio gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek, tuča je padala nekoliko minuta, a zasad nema informacije je li uzrokovala štetu.

Sitna tuča s kišom padala je i u blizini mjesta Lučelnica također kraj Klanjca. Iz Centra 112 u Krapinsko-zagorskoj županiji navode da nemaju informacije o štetama, odnosno da zasad još nema prijava.

Vrijeme će sutra, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), biti pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti se ujutro mjestimice očekuje magla, a poslijepodne ponegdje umjerena naoblaka.

Vjetar će biti uglavnom slab, a na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu bit će većinom od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 14, a najviša dnevna između 18 i 23 °C.

