Nevjerojatno ponašanje turista: Nasred rive urinirao pred očima prolaznika pa im na kraju i mahnuo

Svako ljeto duž hrvatske obale ponovo se pojavljuju scene neprihvatljivog ponašanja turista. Među stranim posjetiteljima posebno se ističu Britanci, koji se posljednjih godina često spominju kao najproblematičnija skupina turista. Njihovo ponašanje uključuje prekomjerno konzumiranje alkohola na ulicama, vandalizam, vrijeđanje lokalnih stanovnika i druge neprihvatljive postupke.

Najnoviji incident dolazi iz Šibenika, gdje se jedan muškarac odlučio olakšati nasred šibenske rive. ŠibenikIN objavio je snimku na kojoj se vidi kako muškarac urinira s jedrilice usidrene uz rivu, točno ispred kafića u kojem su bile i maloljetne djevojke. Prema svjedocima, muškarac je nakon čina još i mahnuo ljudima u kafiću, a sve se dogodilo oko 23 sata.