Nevjerojatno: `Nasadili` stup za rasvjetu nasred ceste na splitskom Žnjanu

Žnjan je zadnjih nekoliko godina vrlo popularan dio grada Splita, osim plaže, kafića i sadržaja za djecu, sve je poželjniji dio grada i za stanovanje.

Upravo povećanjem broja stanovnika na tom području, ukazala se i potreba za uređenjem cesta pa su građani s veseljem dočekali očekivano proširenje ceste u ulici Put Žnjana.

No, stup od struje ostao je na skoro polovici ceste. Asfaltiralo se oko njega, a kako bi ga svi vozači na vrijeme vidjeli stavili su na njega "bloketu" koju su obojali fluorescento žutom bojom, napisali su to na Facebook grupi Dnevna doza splitskog nereda.

"Kako ne kužite, to je buduća stanica metroa Split-Podstrana-Omiš, samo još nije ukupna", "Ovo je dokaz da smo Afrika sa strujom", "Vi to ne razumite.. od stupa do travurine je mjesto za prolazit sa autom a od stupa do parkinga je mjesto za parkiranje i jedan ulaz na parking logicno" samo su neki od komentara građana na društvenim mrežama.

Ogorčeni su stanovnici Splita na katastrofalno stanje splitskih cesta pa su neki naveli kako je ovo sa stupom "još i manji problem".

"I ovo je vama jedina zamjerka "ulici" Put Žnjana? 😲 Na ovom mjestu se barem dva auta mogu mimoić, a i nema toliko rupa koje se nazivaju cestom, na kojoj ako voziš brže od 18,34 km/h razmišljaš gdje ti je ostao trap od auta, dok pokušavaš izbjeć izbezumljene turiste koji se pitaju kako da se preko napuštenog staklenika i gomile šute ostavljene prilikom uređivanja apartmanske vile, dočepaju mora i nečega šta se naziva plažom...pri tome moliš boga da ti ne naiđe auto iz drugog smjera jer si onda u problemu. Stup je ipak jedan od rijetkih dokaza da nisi u Gabonu!"