Nevjerojatna sreća! Hrvat osvojio 205.000 eura na Eurojackpotu

PROZVALI NOVOIZABRANOG GRADONAČELNIKA

SDP: Gradonačelnik Siska povećao si plaću za 100 posto; HDZ odgovara: Obmanjujete javnost

Naime, sisački HDZ je reagirao na objave o udvostručenju plaće gradonačelnika Domagoja Orlića na prvoj sjednici Gradskog vijeća. Iz HDZ-a potvrđuju da nova bruto plaća gradonačelnika iznosi 7.650,99 eura, ali tvrde da je "plaća bivše gradonačelnice bila veća". No, podaci iz imovinske kartice Kristine Ikić Baniček upućuju na to da je ona grad vodila volonterski, a plaću je primala kao saborska zastupnica – koja nije bila veća od one koju si je sada odredio Orlić.