Nevjerojatna scena u Njemačkoj: Golub pojeo pomfrit, muškarac ga ubio nogom

Jedan slučaj u njemačkom gradu Kulmbachu izazvao je nevjericu prolaznika, a epilog je bio i dolazak policije. Sve je počelo kada je muškarcu tijekom jela na trgu Holzmarkt pao komad pomfrita. Prilika nije promakla jednom golubu koji je odmah sletio i zgrabio zalogaj s poda.

Ono što je uslijedilo šokiralo je svjedoke – muškarac je, prema policijskom izvješću, najprije nagazio golubu rep, a potom ga usmrtio snažnim udarcem nogom.

Svjedoci su odmah reagirali, pozvali policiju i zadržali 58-godišnjaka do dolaska službenika. Policija zasad nije otkrila hoće li protiv muškarca biti podignuta optužnica, no podsjećaju kako njemački zakon jasno propisuje da je namjerno ubijanje životinje kazneno djelo, za koje je predviđena zatvorska kazna do tri godine ili novčana kazna.