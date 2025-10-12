Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Policija intervenirala

Nevjerojatna scena u Njemačkoj: Golub pojeo pomfrit, muškarac ga ubio nogom

Nedjelja na zagrebačkim ulicama
Marko Seper/PIXSELL/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.10.2025.
u 22:27

Njemački zakon jasno propisuje da je namjerno ubijanje životinje kazneno djelo, za koje je predviđena zatvorska kazna do tri godine ili novčana kazna

Jedan slučaj u njemačkom gradu Kulmbachu izazvao je nevjericu prolaznika, a epilog je bio i dolazak policije. Sve je počelo kada je muškarcu tijekom jela na trgu Holzmarkt pao komad pomfrita. Prilika nije promakla jednom golubu koji je odmah sletio i zgrabio zalogaj s poda.

Ono što je uslijedilo šokiralo je svjedoke – muškarac je, prema policijskom izvješću, najprije nagazio golubu rep, a potom ga usmrtio snažnim udarcem nogom.

Svjedoci su odmah reagirali, pozvali policiju i zadržali 58-godišnjaka do dolaska službenika. Policija zasad nije otkrila hoće li protiv muškarca biti podignuta optužnica, no podsjećaju kako njemački zakon jasno propisuje da je namjerno ubijanje životinje kazneno djelo, za koje je predviđena zatvorska kazna do tri godine ili novčana kazna.

Ključne riječi
Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još