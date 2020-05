Nevjerojatna podudarnost: EU 2011. objavila strip o globalnoj pandemiji

Kineski laboratorij koji istražuje opasne viruse i u kojem se događa nevjerojatan incident. Čovjek koji slučajno biva zaražen virusom u doticaju s jednom životinjom bježi u samoizolaciju da spasi svijet, ali neki drugi oko njega već su zaraženi, što još ne naslućuju, pa bezbrižno putuju svjetskim zračnim lukama i šire virus koji će pokrenuti globalnu pandemiju. Svijet više nikad neće biti isti. Ljudska vrsta će preživjeti, ali ljudi će živjeti puno usamljenijim i nesretnijim životima. Nakon milijardu mrtvih od novog virusa, uvedene su ekstremne mjere kontrole ponašanja ljudi, diktatura mafijaša… Sve je to opisano u stripu “Infected” (zaraženi), koji je Europska unija objavila 2011. kao edukativan materijal o tome što su pandemije, kakve crne posljedice mogu imati i kako ih svijet može zaustaviti i spriječiti u nastajanju ako države i međunarodne organizacije udruže snage u multilateralnom pristupu, kakav zagovara Europska unija.

Postojanje ovog stripa, nevjerojatno podudarnog sa stvarnošću u doba globalne pandemije koronavirusa SARS-CoV-2, otkrili su novinari agencije Agence Europe u online biblioteci raznih publikacija Europske unije. Strip je, ispostavlja se, bio tiskan u skromnoj nakladi od par stotina primjeraka i dijeljen zainteresiranim posjetiteljima EU-ovih predstavništava i delegacija po Europi i svijetu.

Životinja s koje virus prelazi na ljude u scenariju stripa je majmun, a taj prijenos se događa u neimenovanoj tropskoj zemlji u Aziji. Nulti pacijent je UN-ov posebni izaslanik, stručnjak za pandemije, pa srećom zna što treba činiti čim primijeti simptome: “Preostaje mi samo jedna opcija. Odmah se izolirati”, govori u dva dramatična stripovska kadra koja danas izgledaju tako poznato milijardama ljudi na Zemlji. No, novinari s kojima je već bio u doticaju postali su asimptomatski prijenosnici virusa nazvanog B-1049 (inače poštanski broj u Bruxellesu), izbila je globalna pandemija, na koju svijet nije znao pravilno reagirati, dijelom i zbog toga što je UN-ov znanstvenik, nulti pacijent, umro, a on je bio vodeći svjetski stručnjak.

Kina je u stripu prisutna kao lokacija virusnog laboratorija u koji “slijeće” putnik kroz vrijeme, čovjek koji dolazi iz 2111., spasitelj koji u početku izgleda kao luđak. On spašava i UN-ova stručnjaka, i sprečava zlikovce da svojom pohlepom pogoršaju svjetsku reakciju na početku pandemije. Kad spasitelj iz budućnosti prepričava ljudima iz sadašnjosti kakve su sve mjere uvedene zbog globalne pandemije, nitko mu ne vjeruje, kažu da su to potpune ludosti. On hladno odgovara: “Slažem se, ali milijarda mrtvih je to učinila kredibilnim”. Milijarda mrtvih uvjerila je preživjele da su razne “ludosti” nužne. “Samo snažne političke odluke i bliska suradnja između svih uključenih igrača može spriječiti ovu i druge krize u nastajanju, tako što će povećati naše povjerenje u službene institucije”, govori (pomalo netipičnim stripovskim jezikom) junak ovog stripa.

On je poslan iz 2111. kako bi spriječio događaje koji su se do njegove budućnosti već dogodili, a spriječio ih je tako što je natjerao visokorangirane stručnjake UN-a, EU-a i SAD-a da zajedno pronađu rješenje. Na kraju stripa, visoki dužnosnici veselo se dogovaraju nakon zasjedanja u Europskom parlamentu u Bruxellesu: “Hajdemo na večeru u centru Bruxellesa, ja ću se pobrinuti za pivo, Sam će se kao stručnjak pobrinuti za vino, a Charlotte će pronaći restoran s lokalnim specijalitetimaa…” Nažalost, i to je u ovom trenutku fikcija, restorani i kafići u Bruxellesu zbog globalne pandemije SARS-CoV-2 ne rade već skoro dva mjeseca i nemaju još točan datum otvaranja.

Strip možete pročitati ovdje (na engleskom jeziku).