Nevjerojatan gaf novinarke: Skoro sam se srušio od smijeha

Na Twitteru je aktualan nevjerojatan gaf novinarke Sare Welch koja radi za televiziju KTLA za koju se javljala iz Anaheima u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Ona je, naime, izvještavala o policijskoj potjeri u kojoj je ubijen Eliuth Penaloza Nava (50) te je u kameru rekla kako je pokušala kontaktirati ubijenog.

– Pokušali smo doći do muškarca koji je poginuo u potjeri, no nije bio dostupan za komentar – kazala je ona nakon čega je izazvala brojne reakcije na internetu.

Iako je snimka nastala u svibnju, ponovno je aktualna na Twitteru te je pregledana više od četiri milijuna puta.

When I say I nearly passed out from laughing... pic.twitter.com/TJgpLocqrL