Neviđene hladnoće u SAD-u, najmanje 12 mrtvih. Hrvati: Jezivo je hladno

Val hladnog arktičkog zraka koji je parilizirao središnji SAD i uzrokovao smrt najmanje 12 ljudi u četvrtak je krenuo prema sjeveroistoku, no očekuje se da će prestati tijekom vikenda kad će zatopliti. Vijesti o zatopljenju za vikend nije bila velika utjeha za one koji se bore protiv ledenih uvjeta, brutalnih vjetrova i temperature koje padaju i do -37 stupnjeva Celzija u središnjem SAD-u i -16 stupnjeva na Istočnoj obali, rekla je američka meteorološka agencija. U Washingtonu se malena skupina turista ipak ohrabrila fotografirati ispred Bijele kuće na -12 stupnjeva.

"Mi smo iz tople države... Bože, jako je hladno", rekao je 49-godišnji Vijen Nadasan, turist iz južnoafričkog Johannesburga koji je planirao dan provesti razgledavajući grad sa svojom suprugom i kćeri.

Velike hladnoće pogodile su SAD zbog polarnog vrtloga, stratosferskog obrasca vjetrova koji inače kruži oko Sjevernog pola. U Minnesoti i na sjeveru Michigana temperature su padale i do -31 stupanj, kazao je meteorolog Andrew Orrison. Središnji i sjeverni Wisconsin je na -29 stupnjeva, a dijelovi sjevernog Illinoisa, uključujući područja oko Chicaga, bila su na -26 i -23 stupnja.

Iznimno hladno vrijeme stiglo je i na istočnu obalu. Najniža temperatura u Bostonu je tijekom noći bila -21 stupanj, a Islip, New York i Long Island zabilježili su rekordno niskih -16 stupnjeva. Hladnoća je od subote uzrokovala najmanje 12 smrtnih slučajeva, prenose dužnosnici i mediji. Neki su poginuli u prometnim nesrećama povezanima s hladnim vremenom, a drugi zbog izloženosti hladnoći.

- Ovo nije ništa neobično za Chicago, ovo je očekivano vrijeme ovdje. Jučer je bila otkazana nastava u svim školama, a danas samo u dijelu škola. Je li hladno? Da, jezivo je hladno, ali život nije stao - kazali su Hrvati iz Chicaga za 24 sata.

- Najgore je za beskućnike, a za njih su se pobrinuli grad i humanitarne organizacije i svi su smješteni u različitim skloništima. Hvala Bogu, osim hladnoće nije bilo drugih vremenskih neprilika - dodali su.

Prošlo je više od 20 godina otkad je sličan arktički val pogodio središnji zapad SAD-a i sjeveroistok te države. Zabilježeno je više od 30 rekorda niskih temperatura. Najnižu je zabilježio grad Cotton u Minnesoti gdje je bilo -48 stupnjeva. Američki domovi i poslovni svijet su u srijedu iskoristili rekordne količine prirodnog plina za grijanje, pokazuju prvi rezultati agencije za financijske podatke Refinitiv. Otkazano je i odgođeno nekoliko tisuća letova.

>>Pogledajte video: Polarna hladnoća u SAD-u