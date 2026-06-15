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primopredaja

Elektrifikacija Ford vozila u DHL-u

Ford vozila u DHL-u
Foto: Ford
1/9
VL
Autor
Promo
15.06.2026.
u 12:27

Ford Hrvatska isporučila je DHL-u deset električnih Ford E-Transit vozila.

U DHL logističkom centru u Vukovini, Velika Gorica danas je obavljena primopredaja deset potpuno električnih dostavnih vozila Ford E-Transit. Isporuku je u sklopu suradnje s DHL-om realizirao flotni tim Ford Hrvatske, generalnog uvoznika Ford vozila za hrvatsko tržište, a primopredaji su prisustvovali i predstavnici Ford of Europe. 

Ford vozila u DHL-u
Foto: Ford

Isporučena vozila pripadaju konfiguraciji E-Transit Van L3H2 3P BEV, varijanti s dugim međuosovinskim razmakom, visokim krovom i volumenom teretnog prostora od 11 m³. Pokreće ih elektromotor snage 135 kW (184 KS), uz litij-ionsku bateriju korisnog kapaciteta 68 kWh. Doseg modela u ovoj konfiguraciji iznosi 255 kilometara, a nosivost do 960 kilograma, što ga čini prikladnim za potrebe svakodnevne urbane i međugradske dostave.

Ford vozila u DHL-u
Foto: Ford

Ford E-Transit dio je Fordove strategije razvoja električnih komercijalnih vozila i nasljednik je Transita, modela koji već desetljećima predstavlja jedno od temeljnih vozila u europskim dostavnim flotama. Električna verzija zadržava prepoznatljivu praktičnost i raznolikost konfiguracija Transita, dostupan je u više duljina, visina krova i razina opreme. 

Ford vozila u DHL-u
Foto: Ford

Za logističke operacije poput one koju vodi DHL s fokusom na održivost kroz uslugu Go Green, predvidive dnevne rute i povratak vozila u bazu na kraju smjene čine električnu flotu izrazito primjerenom jer vozila se preko noći pune u centru, a tijekom dana pokrivaju zadane rute bez dodatnih stajanja. Uz to, niži operativni troškovi po prijeđenom kilometru i manje održavanje u odnosu na klasične motore s unutarnjim sagorijevanjem otvaraju prostor za dugoročne uštede. Za DHL Express u Hrvatskoj ovo je još jedan korak prema održivom poslovanju i učvršćivanju pozicije DHL Expressa kao najpouzdanijeg partnera u međunarodnoj dostavi.

Ford vozila u DHL-u
Foto: Ford

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