Koliko novaca treba darovati za svadbu? Hrvati komentirali: 'Znam da se ljudi šokiraju cijenama, ali...'

Sezona vjenčanja uskoro kreće, pa tako i s njom sve popratne muke gostiju. Kako su cijene proslava rasle, tako se i od uzvanika posljednjih godina očekuju sve veći iznosi u kuvertama, a ključno pitanje ostaje - koliko treba darovati mladence? Ova rasprava, naravno, pokrenula se na Redditu.

- Do sad smo u zadnje 2 godine davali momak i ja 100 eura po glavi, po meni ok cifra, kasnije su mi rekli da to i nije baš nešto. To su većinom bili pirevi ne pretjerano bliskim prijateljima. Ove godine imam vjenčanje bliskoj prijateljici i želim joj dat više nego drugima pa me zanima kolika bi to cifra bila više od minimuma, a manje od obitelji, kumova i sl. Nemojte pisat prema mogućnosti, ok smo financijski, nećemo ostat gladni i žedni nakon što iskeširamo za pir, zanima me realna cifra za nas dvoje - pitala je djevojka na Redditu.

Komentar koji je dobio najviše podrške navodi kako je 300 eura sasvim dovoljno u slučaju bliskog prijatelja. ''Pusti ove priče da nema stolice ispod 100 eura, naravno da ima nego ako netko već ide glumiti u salama gdje je stolica više od 100 eura, onda ne treba očekivati da će mu gosti platiti pir''.

- Ne znam za Split i okolicu, ali ti je cijena stolice u Šibeniku oko 120 eura. Ima mjesta gdje je manje, ima mjesta gdje je više - nadovezao se netko, što je šokiralo dio korisnika. ''Pao sam u nesvijest, pa sam se probudio i opet pročitao i opet pao u nesvijest. 120 eura''. ''Stolica 120 eura? Pa da ideš na večeru u Michelin star restoran nije toliko večera'', dodali su drugi.

Jedan korisnik dočarao je koliko su cijene vjenčanja narasle u samo nekoliko mjeseci. Na ljeto 2022. stolica na vjenčanju na kojem je njegova supruga bila kuma stolica je bila 550 kuna, da bi za pola godine narasla za 600 kuna. I to bez popratnih dodataka poput cvijeća, benda i odjeće. Javio se i netko tko ove godine organizira svoju svadbu.

- Trenutno sam u planiranju svoje svadbe te imamo 5 svadbi od bliskih prijatelja s kojima mozemo otvoreno komunicirati oko toga koliko što košta te je generalno stanje da se stolica (hrana i piće u sali) kreće od 90 do 110 eura u Zagrebu i to nisu nikakva imanja i ostala fancy mjesta već najnormalnije sale. Tako da okvirno računaj da sa 200 eura pokrivaš trošak stolice za sebe i dečka. Mi generalno dajemo kao par 400 eura po svadbi bližim prijateljima i 300 eura ljudima s kojima smo si okej. Znam da se ljudi šokiraju sa cijenom stolice, ali kako je sve u dućanima poskupilo to se nažalost odrazilo i u tom sektoru. Naravno niko nije dužan mladencima pokrivati svadbu - piše u komentarima.

