Netanyahu odbacuje Bidenove kritike, kaže da ga većina Izraelaca podržava

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je u nedjelju prijekor američkog predsjednika Joea Bidena zbog izraelske vojne ofenzive u Gazi i rekao da ga podržava velika većina Izraelaca. Što se tiče predsjednikovih komentara, rekao je, "ako je time mislio da provodim privatnu politiku protiv većine, želje većine Izraelaca, i da to šteti interesima Izraela, onda nije u pravu".

Netanyahu je razgovarao s Bildom, Welt TV-om i Politicom, koji su svi u vlasništvu berlinske tvrtke Axel Springer, u svojoj službenoj rezidenciji u Jeruzalemu. Intervju je održan dok rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Izraela, dva povijesno bliska saveznika. Netanyahu je napravio "veliku pogrešku" jer nije učinio dovoljno da zaštiti civile, rekao je Biden u subotu američkoj televiziji MSNBC, a ovaj neuspjeh "više šteti nego što pomaže Izraelu".

"Ima pravo braniti Izrael, pravo nastaviti progoniti Hamas", rekao je Biden o Netanyahuu. "Ali mora, mora, mora obratiti više pozornosti na nedužne živote koji su izgubljeni kao posljedica poduzetih radnji. On šteti, po mom mišljenju, šteti Izraelu više nego što pomaže Izraelu... to je suprotno onome što Izrael zastupa. I mislim da je to velika pogreška."

"Ne možemo imati još 30.000 mrtvih Palestinaca", rekao je Biden, koristeći brojku koju je objavilo ministarstvo zdravstva u Gazi koje vodi Hamas. Rekao je da Izrael gubi podršku u cijelom svijetu. Međutim, Netanyahu je u nedjelju ustvrdio da njegovu politiku podržava "ogromna većina" Izraelaca.

"Oni podržavaju akciju koju poduzimamo da uništimo preostale terorističke bataljune Hamasa", rekao je on govoreći o planovima za kopnenu ofenzivu u gradu Rafahu na jugu Gaze. Planovi su naširoko kritizirani zbog straha od masovnih civilnih žrtava, s obzirom na to da je oko 1,5 milijuna ljudi pobjeglo u taj grad pred sukobima u drugim dijelovima gusto naseljenog Pojasa Gaze. U međuvremenu je Netanyahuov rejting pao jer ga Izraelci optužuju da ne želi preuzeti odgovornost za neuspjeh sigurnosnih snaga da spriječe masakr.

