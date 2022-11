Nesvakidašnje otkriće u koferu: 'Unatoč tome što se bave svime i svačime, ovo je rijetkost'

Sadržaj kofera, koji je bio prijavljen za putovanje zrakoplovom iz New Yorka u Orlando na Floridi 16. studenog, iznenadio je djelatnike na aerodromu.

Dok je kofer prolazio kroz rendgenski aparat, službenici su vidjeli boce, čaše za vino, par japanki i obris mačke u prirodnoj veličini. Ispostavilo se da je obris bila prava mačka - živa i neozlijeđena nakon što je u koferu provela nekoliko sati, navodi CNN.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC