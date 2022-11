VIDEO Incident u zrakoplovu: Putnica počela vrištati prilikom slijetanja, tri osobe završile u bolnici

Tri su osobe završile u bolnici nakon incidenta koji se dogodio na letu United Airlinesa iz San Francisa za Chicago. Incident istražuju čikaška policija i FBI. Zrakoplovna kompanija izdala je u nedjelju nakon incidenta priopćenje u kojem navode kako je 'policija nakon slijetanja uklonila putnicu koja je radila probleme'. Dodali su kako je jedan član posade odveden u bolnicu na procjenu stanja.

Do fizičkog sukoba putnice i članova posade došlo je u trenutku kada je zrakoplov započeo slijetanje. Putnica je počela vikati kako njezino dijete mora povratiti, a stjuardese su joj govorile kako mora sjesti. Putnica je tada gurnula stjuardesu koja se ozlijedila i završila u bolnici. Daily Mail piše kako su na promatranju u bolnici završili i dijete i još jedna žena.

Flight attendant assaulted on @united flight 476 that just landed in Chicago at @fly2ohare. pic.twitter.com/4ksmKl5PAC