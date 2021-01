Nestao gavran-čuvar Londonskog tornja: Po legendi, kraljevstvo će pasti odu li ptice sa straže

Nestala je "kraljica" među gavranima-čuvarima Londonskog tornja po imenu Merlina i pretpostavlja se da je uginula, objavili su čuvari, piše BBC.

Uočeno je da se Merlina, koja se pridružila jatu čuvara Londonskog tornja 2007. godine, ne vraća već nekoliko tjedana.

Legenda kaže da bi Tower of London u svakome trenutku trebalo čuvati šest gavrana, a otiđu li oni ikad sa straže, kraljevstvo će pasti. Donedavno ga je čuvalo sedam gavrana - ženki i mužjaka.

Merline već dugo nema, što "nažalost može značiti da je uginula", rekao je glasnogovornik Tornja, dodajući da je ona bez sumnje bila kraljica među gavranima koji čuvaju Londonski toranj. Uprava je potvrdila da ne planira odmah tražiti zamjenu za Merlinu.

