Nepregledna linija: Borci Islamske države predali se sirijskim snagama

Sirijske demokratske snage, uz potporu zračnih udara koalicije koju vodi SAD, borile su se tijekom noći s militantima Islamske države na području Baghouza.

Posljednje je to uporište na kojem se nalaze pripadnici Islamske države koji su se povukli u špilje.

– Naše snage pokušavaju ih prisiliti da se predaju, no sukobi se nastavljaju – kazao je Mustafa Bali, glasnogovornik Sirijskih demokratskih snaga, javlja Reuters.

The longest line of #ISIS armed from different nationalities surrenders to Syrian democratic forces #SDF in #Baghouz #Syria https://t.co/FJxEm8tRzU pic.twitter.com/AZqxlgyfiu