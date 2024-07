Upucao pse pa ih ostavio 200 metara od kuće vlasnika: 'Tražili smo ih, a onda je uslijedio šok'

"To je pravi užas. Jako smo tužni i ne možemo vjerovati. Psi su otišli iz kuće prije pet dana, odmah smo krenuli u potragu. Znali su i prije otići, ali bi se sutradan odmah vratili. Tražili smo, ali ih nismo uspijevali pronaći. Zabrinuli smo se, a onda je uslijedio šok" ispričala je Tamara Tišinić (37) iz Svete Helene za 24sata. Naime, Tamari je netko ubio dva psa, a pse je pronašao njen sin pet dana kasnije samo 200 metara od kuće.

"To su bili naši mješanci Zara i Bella. Imali su šest godina, a mi smo ih udomili kao bebe. To su miroljubivi psi koji nikome ne bi napravili ništa. Niti su bili agresivni niti su ikoga napadali. Jako smo tužni. Najveća je tragedija da ih je pronašao moj sin koji ne može prestati plakati. On ima 16 godina i on ih je taj dan kad su otišli šetao po obližnjoj šumi. Mi živimo tu pokraj šume i svakodnevno smo ih šetali tim putevima" dodala je shrvano.

Incident je potvrdila i zagrebačka policija koja je primila dojavu 1. srpnja. "Imamo informacije da su psi nestali 1. srpnja, a dobili smo dojavu da su pronađeni mrtvi 5. srpnja navečer u 20.30 sati, a oni su ih pronašli oko 19 sati oko 200 metara od kuće. Pse su odveli u Veterinarski institut kako bi se utvrdile sve ostale okolnosti koje utvrđujemo kako bismo znali za daljnja postupanja" rekli su iz policije.

"Imamo neka imena ljudi koji bi to mogli biti, ali neka policija sve istraži i točno utvrdi. Užasno nas je to pogodilo i nadamo se da će se sve brzo riješiti. Mi nećemo odustati od pravde jer su to bili naši psi, naša obitelj. Baš nas je sve pogodilo. To su zaista bili mirni psi" objasnila je Tamara. "U vremenu oko 7.20 sati, na sesvetskom području, u mjestu Prekvršje, zasad nepoznati počinitelj je hicem iz vatrenog oružja, na zasad neutvrđenom mjestu, a najvjerojatnije na otvorenom prostoru u blizini kuće 54-godišnjakinje, ranio njenog psa. Vlasnica je psa prevezla na Veterinarski fakultet gdje mu je pružena liječnička pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku" stoji u policijskom priopćenju.

Naime, nije prvi put da se ovako nešto dogodilo. Podsjetimo, sredinom siječnja muškarac je u mjestu nedaleko od Pakraca pucao na psa, a nekoliko tjedana ranije, početkom siječnja, netko je u Bjelovaru propucao dva psa, napuštene životinje koje su živjele na ulici. Psi su preživjeli, no počinitelj nikad nije pronađen.

