Policija objavila detalje strašne nesreće kod Rugvice: Kamionom udario u auto u zaustavnoj traci, onda je nastao kaos

Policija je objavila detalje nesreće koja se dogodila jutros, 12. kolovoza oko 3:20, kada je 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine vozio teretno vozilo marke Iveco s prikolicom, obje bosanskohercegovačkih registracija, krećući se desnom trakom autoceste A3 u smjeru sjeverozapada.

"Dolaskom do 46. kilometra + 100 metara nije se kretao sredinom obilježene prometne trake zbog čega je teretnim automobilom prešao na prometnu traku za zaustavljanje vozila u nuždi, gdje je prednjim dijelom teretnog vozila naletio na stražnji lijevi dio osobnog automobila marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka kojim je prethodno upravljao 47-godišnji državljanin Republike Irske, a kretao se istom prometnom trakom u istome smjeru te zaustavio svoje vozilo na prometnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi. Iako je bio dužan nije vozilo obilježio sigurnosnim trokutom. Od tog naleta osobni automobil odbačen je na meki teren dok je 31-godišnji vozač teretnog automobila s priključnim vozilom naletio na metalnu zaštitnu ogradu, kojom prilikom je došlo do prevrtanja priključnog vozila", javila je PU zagrebačka.

"Odmah potom 60-godišnji državljanin Republike Austrije koji je upravljao osobnim automobilom marke Mercedes austrijskih registarskih oznaka, a kretao se desnom prometnom trakom sjevernog kolnika autoceste A3 u smjeru sjeverozapada te je nakon što je prošao gore navedeni prevrnuti skup vozila, iako je bio dužan, nije držao potreban razmak kad se kreće iz drugog vozila iz kojeg razloga je prednjim dijelom osobnog automobila naletio na stražnji osobnog automobila marke Mercedes njemačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 32-godišnji državljanin Njemačke, a koji se kretao ispred navedenog vozila te je usporavao brzinu kretanja vozila zbog gore navedene prometne nesreće", stoji također u objavi.

"Ujedno, 40-godišnjak koji je je upravljao osobnim automobilom marke Volvo zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se lijevom prometnom trakom sjevernog kolnika autoceste A3 u smjeru sjeverozapada, a da pri tom nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i osobinama ceste, vidljivosti te situaciji u prometu zbog čega nije pravovremeno zaustavio svoje vozilo kada to konkretni uvjeti zahtijevaju te je prednjim dijelom vozila naletio na gornji desni dio prevrnutog priključnog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka koje se nalazilo na lijevoj prometnoj traci. Od tog naleta došlo je do rotacije osobnog automobila marke Volvo zagrebačkih registarskih oznaka desnu prometnu traku, gdje je na stražnji lijevi bočni dio tog vozila potom prednjim lijevim dijelom naletio osobni automobil marke Renault zagrebačkih registarskih oznaka, a kojim je upravljao 50-godišnjak i kretao se desnom prometnom trakom sjevernog kolnika autoceste A3 u smjeru sjeverozapada. U prometnoj nesreći 40-godišnjak je preminuo na mjestu događaja. Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku", rekli su iz policije.

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni 31-godišnji vozač, državljanin Bosne i Hercegovine, kojem je pomoć pružena u KBC-u Zagreb, te 55-godišnja austrijska državljanka, putnica iz automobila austrijskih registarskih oznaka, zbrinuta u KB Dubrava.

Lakše su ozlijeđeni 60-godišnji austrijski vozač, koji je također prevezen u KB Dubrava, kao i dvoje putnika iz osobnog vozila njemačkih tablica – dijete i 28-godišnja državljanka Italije – kojima je pomoć pružena na mjestu nesreće. Očevid je obavila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u suradnji s ekipom za očevid PU zagrebačke. Zbog nesreće, promet na autocesti A3 u smjeru zapada bio je potpuno obustavljen od 3:30 do 13:10 sati.