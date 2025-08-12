Teška nesreća na Krku: Petero mladih ozlijeđeno, sletjeli su u provaliju duboku sedam metara

Dvije mlađe osobe teže su ozlijeđene, a tri su zadobile lakše ozlijede u prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak tijekom noći na području Dobrinja, kada je osobno vozilo kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Slovenije sletjelo u provaliju. Do zanošenja osobnog vozila kojim je upravljao 22-godišnjak, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska, došlo je zbog neprilagođene brzine te je vozilo sletjelo na travnatu površinu, udarilo u metalnu ogradu i raslinje, prevrnulo se i zaustavilo u provaliji dubokoj sedam metara.

Teže su ozlijeđeni vozač i putnica u vozilu, maloljetna slovenska državljanka, dok je lakše ozlijeđeno troje putnika, 20-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine te dvije državljanke Slovenije, od kojih jedna maloljetna, a druga u dobi od 18 godina.

U ponedjeljak se na Krku dogodila još jedna prometna nesreća u kojoj su teže ozlijeđena dvojica biciklista. Do prometne nesreće je došlo u Korniću u 10.40 kada je 72-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući biciklom, ušao u raskrižje, a da prethodno nije stao na znak obaveznog zaustavljanja. Tijekom vožnje, 72-godišnjak nije koristio zaštitnu kacigu. Na njega je naletio bicikl, kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Nizozemske. Obojica vozača bicikla prevezena su u riječku bolnicu, u kojoj su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske upozoravaju vozače na obvezu pridržavanja prometnih pravila i propisa, posebice u odnosu na propisanu brzinu te korištenje zaštite kacige za bicikliste.