Neobična pravila u prometu: Nijemci će vas kazniti ako vozite sporo, a Rusi ako niste oprali auto

Dolazak ljeta i turističke sezone izaziva mnoge frustracije, zbog čega neke države imaju svoja 'neobična' pravila u prometu. Primjerice, U Njemačkoj ćete dobiti kaznu ako vozite sporo.

Osim toga, kazna od 500 eura vas čeka i ako prijetite drugim vozačima, ali i ako ostanete bez goriva na cesti, prenosi Revija Hak.

U Francuskoj pak ne smijete imati slušalice u ušima, a ako vam vozač iz suprotnog smjera blicne svjetlima, to znači da on želi ići prvi, a ne da vas propušta. Obavezno je i posjedovanje testera za alkohol, no njega možete nabaviti na svakoj benzinskoj postaji.

U Švicarskoj je pak nedopušteno pranje automobila nedjeljom, dok će vas u Bjelorusiji, Bugarskoj, Rusiji i Rumunjskoj kazniti ako vam je auto neopran.

Cipar kao ni Njemačka ne dopušta prijetnje u prometu poput srednjeg prsta i mahanja rukama, ali niti da jedete u automobilima. U Grčkoj je zabranjeno pušenje u automobilu.

Neke zemlje imaju minimalno ograničenje na uporabu alhokola poput 0.1 promila, no u Makedoniji i suvozač mora biti trijezan.

SAD ima dosta neobična i zastarijela pravila, poput zabranjene vožnje s povezom na očima u saveznoj državi Alabami. Na Aljaski je pak nedopušteno voziti pse na krovu automobila.

